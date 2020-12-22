Я ніколи не звертала на нього увагу: кохана Фагота розповіла, чому не хоче за нього заміж

Київський дизайнер і стиліст Ольга Навроцька розповіла про свої стосунки з лідером групи "ТНМК" Олегом Михайлютою (Фаготом). Пара зустрічається вже 11 років, але поспішає узаконювати свої стосунки і бігти в ЗАГС.

Відомо, що у Фагота є дитина від відносин з журналісткою Анастасією. Він бере активну участь у вихованні сина Микити. Оля і Фагот познайомилися на святкуванні 30-річчя української ведучої Маші Єфросиніної.

"Я ніколи не звертала увагу на Олега, як на чоловіка до цього", - поділилася Навроцька.

Ольга каже, що на початку стосунків вони з Фаготом говорили про весілля, але до загсу вони так і не дійшли.

"Він робив пропозицію на самому початку відносин, коли я намагалася від нього втекти. Робив, але не вчасно. З Олегом так вийшло, що спочатку не було моєю метою вийти за нього заміж. Думаю, якщо б напилися і одружилися в Лас-Вегасі, це було б прикольно. І прізвище Ольга Михайлюта — звучить красиво", - розповіла Навроцька в програмі "Зірковий шлях".

До речі, Ольга була одружена з комерційним директором українських радіостанцій Андрієм Навроцьким. Вони прожили разом 10 років, але він не поділяв її творчих планів.

Зараз Ользі 46 років та заводити дітей вона не збирається, каже, що можливо, вона childsfree.

Оля Навроцька розповіла про стосунки з коханим чоловіком Фаготом

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