Ніколи не вважала себе красивою: Ірина Білик приголомшила несподіваним визнанням

Білик опублікувала фото обкладинки журналу, яку вона прикрасила. На ньому виконавиця відображена в рожевому вбранні і з ніжним макіяжем.

Ірина Білик зробила раптове зізнання про зовнішність і комплекси (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Зірка також задумалася про причини такого ставлення до себе.

"Мені дуже часто кажуть, що я красива, а я ніколи так не вважала... Що це?Комплекси з дитинства або наслідки невдалих відносин з колишніми? А як думаєте ви?" - відверто написала Ірина.

У коментарях шанувальники почали активно переконувати співачку, що вона прекрасна, і обсипати її компліментами.