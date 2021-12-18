Ніл Патрік Харріс розкрив деталі "Матриці 4" і розповів правду про Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс

Четверта частина культової "Матриці" нарешті вийшла в прокат і відразу ж стала найголовнішим предметом обговорення шанувальників і кінокритиків. Що не дивно – з моменту створення попереднього фільму пройшло майже 20 років. Українські фанати зможуть зануритися в світ Вачовскі з 22 грудня.

Як для фаната, як для художника, що означає для вас приєднання до світу "Матриці"?

Є всього кілька франшиз, крім франшизи від Lucasfilm і супергеройських коміксів, які залишили відбиток на кінематографічному ландшафті, як "Матриця". Просто уявіть: про фільм, знятий 20 років тому, люди досі говорять. Теми досі резонують. Він досі релевантний, як тоді. Це дуже рідкісна ситуація, і це дуже круто. Я був фанатом першого фільму, так само як і газільон інших людей. Коли мені запропонували приєднатися до проекту хоча б в невеликій ролі, то я озброївся ящиком фанатських спогадів і "пігулок", які був готовий прийняти.

Ніл Патрік Харріс (фото: Warner Bros. Pictures)

Прекрасно. Розкажіть докладніше про вашого героя, психотерапевта Томаса Андерсона? Як між ними розвиваються відносини?

Я граю терапевта, з яким він опрацьовує свої особисті запити, зазвичай працюють з такими фахівцями. І я допомагаю йому впоратися з емоційними переживаннями.

Розкажіть про те, як це – працювати з людиною, яка створила світ "Матриці", Ланою Вачовскі?

Лана – візіонерка, і я дійсно вірю в те, що кажу. Вона створила цей фільм. І її бачення відчувається у всьому: від підбору кадрів до вибору костюмів або того, як світло падає крізь вікна. Вона настільки занурена в усі процеси. І це все – бачення людини, яка пройшла шлях неймовірної трансформації, тому цей матеріал вже представлений через іншу "лінзу".

Ніл Патрік Харріс розкриває деталі фільму (фото: Warner Bros. Pictures)

Під час зйомок вона не сидить спокійно в затіненому приміщенні, подалі від екшну, кажучи акторам, що робити. Вона нависає над камерою і коригує кадри прямо в процесі зйомки. І при цьому встигає приділити увагу всій команді.

Такий підхід до роботи не дивний під час зйомки сцени за участю двох акторів. Але для неї це норма навіть під час гігантських сцен з натовпом людей. Це майже джедайський рівень контролю. І я не думаю, що хоча одна людина з команди не погодилася б піти за нею на край світу. Вона заслужила шалену повагу своїх колег.

Ніл Патрік Харріс зіграв психотерапевта (фото: Warner Bros. Pictures)

Неймовірно. Дякую. Мене вразило те, що цей фільм розгортається в багатьох загробних середовищах, а вас помістили в цей чудовий кабінет терапевта. Як було працювати в таких незвичайних умовах?

О, це було дуже весело. Завжди незвично починати працювати на локації, з якою він не знайомий. Ти тут вперше, але повинен виглядати так, ніби ти прекрасно з нею знайомий і сам її прикрашав. Неначе ти прочитав всі книги на полиці, сидів на дивані і знаєш там все. Я відчував себе, як пес, що зайшов в нове житло. Я ходив, "винюхував", брав речі і клав їх на місце. Намотував кола. Мені важливо було відчувати себе комфортно в тому оточенні... Але і для Томаса це повинен був бути комфортний простір. Місце, де він може розслабитися.

Кіану Рівз все так само гарний (фото: Warner Bros. Pictures)

А як вам працювалося з Кіану Рівзом і Керрі-Енн Мосс, які виконали ролі Нео і Трініті?

По крайней мере, кілька разів мені хотілося вщипнути себе, щоб повірити, що це дійсно відбувається. Зняти сцену з Кіана Рівзом – це здорово. Зняти сцену з Кіана Рівзом в ролі Нео – це ще крутіше. Він такий розумний чоловік, і з ним так приємно працювати. Він весь час був на знімальному майданчику. Він завжди був повністю зосереджений на роботі. Хоча завжди робив набагато більше, ніж просто виконання своєї ролі: він також думав про екшн-сценах, хореографії, над якою працював. Він завжди був прекрасний і спокійний, і він був на висоті.

І я думаю, що Керрі-Енн – одна з тих рідкісних актрис, які з віком стають сексуальніше.

Керрі-Енн Мосс з роками тільки сексуальніше (фото: Warner Bros. Pictures)

Це точно.

Вона просто неймовірна. Вона досі без проблем виконує всі бійки під час репетицій, приводила з собою дітей, вже тінейджерів, і в той же час вона не проти була стрибати з будівлі або знімати бойові сцени... А в перервах ще й з усіма спілкуватися. Вона була мамою-квочкою над нами всіма. А ще вона просто класна нормальна людина. Вона з тих людей, з якими ти пішов би в похід і хотів би завжди мати у своєму житті.

Неймовірно. Скажіть, будь ласка, які за вашими очікуваннями будуть враження глядачів від фільму?

Добре, я відчуваю, що це таке чудове резюме першого фільму, і все ж фільм не залежить від того, чи бачив глядач інші. Його більш ніж добре дивитися і сам по собі. Я думаю, що глядачі відзначать, що стрічка візуально значуща і захоплююча. Хоча це і продовження історії, але воно дуже відрізняється за стилем того, що вони бачили раніше. І я думаю, Лана так вчинила спеціально. Так цікаво: щось зовсім інакше, але в тому ж світі. Дуже цікаво буде побачити, як люди зреагують на це.