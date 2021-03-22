Нічка була весела! Вагітна дружина Павліка поскаржилася на мінливості відпочинку в Єгипті

Вагітна молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова полетіла з мамою відпочивати в жаркий Єгипет, поки співак зайнятий роботою в Україні. Вона поділилася первшими фото і враженнями. Варто сказати, що майбутню маму не влаштував сервіс в готелі, де вона зупинилася, про що Катерина вирішила розповісти публічно.

На своїй сторінці в Instagram вона розмістила фото, зроблене на території готелю, а в сторіс розповіла, що її не влаштувало.

На знімку дружина співачка позує у вільних смугастих шортах, майці шоколадного відтінку і сорочці бежевого кольору.

"Що вам сказати. Зараз я вчуся делегувати обов'язки. Поки не зрозуміла, наскільки мені це подобається і виходить. Незвично, коли концерти, тур проходять без мене. Але я точно знаю, що зараз я, в першу чергу, повинна думати про себе і сина", - залишив підпис під знімком вона.

Катерина полетіла на відпочинок в Єгипет (фото: instagram.com/repyahovakate)

Потім майбутня мама поскаржилася на неприємну ситуацію після купання в морі.

"Ми зараз йдемо з басейну, і будочка з рушниками просто закрита. Тому, будьте ласкаві, мокрі рушнички несіть в номер. Чудово! Мене найбільше вражає, що сервісу зовсім немає. Напевно, це має відстежуватися, але ніхто нічого не сказав, не запропонував. Але нам нічого не зіпсує настрій", – запевнила Катерина.

Катерина поскаржилася на сервіс в готелі (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вона згадала про схожий інцидент під час відпочинку в іншій країні. У Болгарії після евдоволення гостей адміністрація готелю, де Катерина зупинилася, відразу ж пішла на зустріч і навіть вибачилася, презентувавши в якості компенсації за незручності фрукти і шампанське.

Але це була не єдина неприємність, з якою дівчина зіткнулася на відпочинку.

"Півночі не спала через комара, який дзижчав. Нічка була весела! У нас літали комарі, які розбудили нас з мамою в 4 ранку. Дзижчали над вухом, покусали нас усіх", - поскаржилася Репяхова.

Катерина розповіла, чому не спала півночі (фото: instagram.com/repyahovakate)