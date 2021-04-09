Ці ноги! Єва Лонгорія в крихітних шортах і на підборах підкорила мережу

Єва Лонгорія на фото приміряла зелений укорочений жакет, а також сріблясті шорти, які доповнила босоніжками на запаморочливих шпильках і масою браслетів. Пофарбоване в яскраво-рудий відтінок волосся вона зібрала у високу зачіску, а макіяж зробила в коричневій гамі. Молода й зухвала, вона сидить на сходах біля вбиральні з масою взуття і жіночним сукнею... А на коробці поруч примостився милий білий пес.

Єва Лонгорія на архівному фото (фото: instagram.com/evalongoria)

Таке атмосферне фото викликало захват серед її фанатів. Багато хто згадав свої юні роки, відзначивши, що носили такі ж речі. Інші просто захопились фігурою молодої Єви.

За кілька годин фото набрало величезну кількість схвальних коментарів: "Найкрасивіша", "О боже, ти найбільш гарненька", "Мені подобається, що ти носиш мої туфлі, хахаха, який вибух з минулого", "Дуже красива", "Ці ноги"...