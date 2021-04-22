Ноги від вух: Кендалл Дженнер підкорила ідеальною фігурою в стильному аутфіті
Кендалл Дженнер не так часто радує фанатів своїми постами, як старші сестри. А тому її фото вони очікують з особливим трепетом.
Кілька годин тому на сторінці моделі в мережі Instagram з'явилася ціла галерея знімків у спокусливому і стильному аутфиті.
Кендалл одягла чорний шкіряний плащ з V-подібним вирізом, тонким ремінцем на талії і розкльошеною спідницею. Під нього дівчина підібрала бежеві сабо на шпильках, які візуально подовжили і без того "нескінченні" ноги зірки.
Кендалл Дженнер для Burberry (фото: instagram.com/kendalljenner)
Даний образ був приурочений до випуску нової колекції Burberry. Кендалл відзначила Рікардо Тіші і його бренд, написавши, що шоу було грандіозним.
А фанатів більше хвилювала сама дівчина. "Просто немає слів", "Ти занадто красива", "Це тіло", "Прекрасна королева", "Ідеальна", "Улюблена модель", "Вау", "Яка прекрасна", "Я мрію про цю жінку", "Шедевр", - захоплюються вони.
Нагадаємо, шкіряний плащ в цьому весняно-літньому сезоні - покупка мастхев. Молодша сестра Кендалл, Кайлі, показувала не так давно, які речі відмінно поєднуються з ним.