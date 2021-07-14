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Нова глава: Ешлі Грем вагітна другою дитиною

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США, Середа 14 липня 2021 10:31
Нова глава: Ешлі Грем вагітна другою дитиною Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Знаменита американська модель plus size, яка в минулому році вперше стала мамою, повідомила щасливу новину. Вони з чоловіком в очікуванні другого малюка.

Пост з'явився в блозі Ешлі кілька годин тому.

"Минулий рік був сповнений маленьких сюрпризів, великих прикрощів, звичних справ і нових історій. Я тільки зараз починаю усвідомлювати і радіти тому, що означає для нас ця нова глава", - написала 33-річна модель.

Нова глава: Ешлі Грем вагітна другою дитиноюЕшлі Грем повідомила про вагітність (фото :instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що вельми активна в мережі Грем зуміла віртуозно приховати свою вагітність. Дівчина постить багато фото в стильних і спокусливих вбраннях. Також на її сторінці маса фото в купальниках. Але шанувальники досі не здогадувалися ні про що. Втім, з першою вагітністю було так само.

Нагадаємо, Ешлі вийшла заміж за Джастіна Ервіна більше 10 років тому. Первісток пари з'явився на світ в період початку пандемії. А тому модель зізнавалася, що це було непросто. Пізніше вона в подробицях розповіла, як проходили пологи і відновлення після них в спеціальному подкасті. А для інста-фоловерів робила відверті пости з правдою про материнство.

Не так давно модель показала зворушливі сімейні фото з чоловіком і сином.

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