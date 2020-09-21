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Нова дружина цього не оцінить: Демі Мур викликала суперечки в мережі романтичним фото з Брюсом Уіллісом

Новость на русском → Понеділок 21 вересня 2020 15:45
Нова дружина цього не оцінить: Демі Мур викликала суперечки в мережі романтичним фото з Брюсом Уіллісом Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Ольга Турчанікова

Актриса пригадала минуле

Демі Мур і Брюс Уілліс були однією з найбільш красивих і міцних пар Голлівуду. І незважаючи на те, що 57-річна актриса і 65-річний актор давно розійшлися і живуть своїми життями, зв'язок між ними зберігається і зараз. І, як вважають фанати, далеко не дружній. Чого варті їхні спільні карантинні будні, пікніки і пости в мережі. Зірки не соромляться викладати спільні фото і зізнаватися одне одному в ніжних почуттях. Кілька годин тому Демі Мур знову змусила мережу похвилюватися.

Нова дружина цього не оцінить: Демі Мур викликала суперечки в мережі романтичним фото з Брюсом Уіллісом

Демі Мур і Брюс Уілліс в молодості (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса запостила архівне фото 1987-го року, на якому позує разом з екс-чоловіком. На знімку вони вирушили на церемонію вручення премії "Эмии". Демі в розкішній вечірній сукні і Брюс в незвичайному смокінгу виглядають як завжди гармонійно і стильно. "1987 "Еммі" прибуває в стилі", – зробила Мур короткий підпис.

Нова дружина цього не оцінить: Демі Мур викликала суперечки в мережі романтичним фото з Брюсом УіллісомБрюс часто бачиться з Демі і дітьми від першого шлюбу (фото: instagram.com/demimoore)

Звісно, фанати побачили в цьому кадрі не просто бажання згадати молодість. Багато хто висловив свої співчуття, що пара розпалася. А друга половина прихильників зірок була в обуренні: вони почали писати, що Демі переходить межі своїми постами. "Пара, яка ніколи не мала розпастися", "Улюблена пара назавжди", "Ікони", "Ви двоє були безумовно прекрасною парою. Чому ти дала йому піти?", "Я впевнена, що нова дружина не оцінить цей пост...", "Я завжди дивуюся, як Брюс Вілліс дбає про почуття дружини, коли Демі постить їх спільні знімки", "Ти повинна відпустити свого екса,серйозно"...

Треба зазначити, що теперішня дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг ніколи не була проти їх спілкування. Більше того – вона завжди хвалить подібні фото Демі, з якою вони давно стали справжніми подругами.

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