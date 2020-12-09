Новорічний сюрприз: Наталя Могилевська анонсувала дуже незвичний дует

Наталя Могилевська нещодавно показала знімок зі своєю колегою по сцені - Іриною Білик і навіть зізналася їй у коханні. На фото артистки стоять в обнімку, Ірина в капелюсі і пальто з принтом, а Наталя в леопардовому платті і з масивними прикрасами на шиї. Але співачок пов'язують тільки теплі стосунки, а ось спільний хіт, здається, скоро з'явиться у Наталії та іншої виконавиці.
Наталя Могилевська у своєму мікроблозі пообіцяла до Нового року своїм шанувальникам сюрприз. Співачка запостила знімок, на якому вона і українська реп-зірка Alyona Alyona сидять в характерній позі, а з виразу облич зірок видно: буде щось цікаве.
"Чи любите ви реп? А то я збираюся на днях здивувати вас новорічних репом. Я ніколи не відчувала до нього особливі почуття, АЛЕ, "Голови" Alyona Alyona захопили моє серце. Хотіли б почути спільну пісню?", - запитала співачка.
"Наталя, це не ваше", "Я теж особливої любові до репу не відчуваю, але деякі пісні дуже навіть цікаві. От не уявляю поки цей дует, але дуже цікаво, що вийде", "Наталя, ви - найкраще що є в українському шоу-бізнесі, навчіть молодь співати", - прокоментували пост фанати.
Нагадаємо, Наталя Могилевська обожнює змінювати образи й перевтілюватися і на сцені, і в житті. Так нещодавно зірка перефарбувалася в яскраву блондинку і показала фото в стильному платті-халаті з відвертим декольте. Фоловери в захваті.