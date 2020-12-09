Новорічний сюрприз: Наталя Могилевська анонсувала дуже незвичний дует

Наталя Могилевська нещодавно показала знімок зі своєю колегою по сцені - Іриною Білик і навіть зізналася їй у коханні. На фото артистки стоять в обнімку, Ірина в капелюсі і пальто з принтом, а Наталя в леопардовому платті і з масивними прикрасами на шиї. Але співачок пов'язують тільки теплі стосунки, а ось спільний хіт, здається, скоро з'явиться у Наталії та іншої виконавиці.

Наталя Могилевська у своєму мікроблозі пообіцяла до Нового року своїм шанувальникам сюрприз. Співачка запостила знімок, на якому вона і українська реп-зірка Alyona Alyona сидять в характерній позі, а з виразу облич зірок видно: буде щось цікаве.

"Чи любите ви реп? А то я збираюся на днях здивувати вас новорічних репом. Я ніколи не відчувала до нього особливі почуття, АЛЕ, "Голови" Alyona Alyona захопили моє серце. Хотіли б почути спільну пісню?", - запитала співачка.

Наталя Могилевська полюбила реп (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Наталя, це не ваше", "Я теж особливої любові до репу не відчуваю, але деякі пісні дуже навіть цікаві. От не уявляю поки цей дует, але дуже цікаво, що вийде", "Наталя, ви - найкраще що є в українському шоу-бізнесі, навчіть молодь співати", - прокоментували пост фанати.

Нагадаємо, Наталя Могилевська обожнює змінювати образи й перевтілюватися і на сцені, і в житті. Так нещодавно зірка перефарбувалася в яскраву блондинку і показала фото в стильному платті-халаті з відвертим декольте. Фоловери в захваті.