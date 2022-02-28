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Нові санкції: популярний сайт для дорослих почав блокувати білоруські та російські акканути

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Понеділок 28 лютого 2022 14:17
Нові санкції: популярний сайт для дорослих почав блокувати білоруські та російські акканути Для багатьох OnlyFans є єдиним способом заробітку (фото: twitter.com/RidelRoxolana)
Автор: Сергій Кулик

Лондонський сервіс для дорослих OnlyFans підтвердив, що видаляє облікові записи творців контенту як в Росії, так і в Білорусі.

Про це повідомляти The Daily Beast.

У сервісі додали, що платні підписки на акаунти користувачів з Росії та Білорусі не будуть продовжуватися. Стати новим передплатником моделі, пов'язаної з однією з цих країн, також буде не можна, поки не знімуть санкції, передає видання. Як уточнили в OnlyFans, баланси користувачів залишаться в цілості до того, як вони зможуть вивести гроші з рахунків.

"При тому, що автори не несуть відповідальності за недавні атаки на Україну, через світові фінансові обмеження у нас дуже лімітовані способи виплати з рахунків авторів, пов'язаних з Росією і Білоруссю. В результаті виплати були зупинені", - зазначили в OnlyFans.

Це рішення стало серйозним ударом для російських і білоруських моделей, які заробляли виключно на OnlyFans.

"Зараз у мене немає коштів, щоб купувати їжу або платити за квартиру. Я брала участь у кількох акціях протесту з тих пір, як переїхала до Москви в 18 років. Ми не Путін! Всі мої молитви за мир і народ України", - повідомила дівчина @kitty.

Інша модель з ніком @_Black_way_ написала, що не "підтримує цю війну", але все одно відчуває себе "заручницею".

У OnlyFans заявили, що розуміють важке становище своїх російських і білоруських творців контенту, але що компанія "дотримується всіх застосовних законів і правил".

OnlyFans офіційно не позиціонує себе як сайт для дорослих. Найчастіше дівчата розміщують на сайті, де відсутня цензура і заборона на наготу, свої відверті фотографії. Платформою з моменту її заснування також користуються деякі музиканти, шеф-кухарі, фотографи та інші люди, які хочуть отримувати плату за свою творчість. Монетизувати контент тут дуже зручно: користувач сам призначає ціну (платформа це ніяк не регулює) і тип платежу - можлива як разова плата за фото або відео, так і щомісячна підписка. Вісімдесят відсотків прибутку отримує автор контенту, решта 20% - платформа.

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