Показ Giorgio Armani пройшов у тиші на знак солідарності з Україною

Італійський дизайнер Джорджіо Армані висловив свою підтримку Україні на Тижні моди в Мілані. Показ культового модельєра пройшов у повній тиші, без музичного супроводу.

"Я прийняв рішення не використовувати музику на знак поваги до людей, залучених в трагедію, що розгортається в Україні", – йдеться в офіційних акаунтах Armani.

Шоу Armani в Мілані пройшло в повній тиші. Пан Армані вирішив не використовувати музику на шоу Giorgio Armani Fall Winter 2022-2023 на знак поваги до трагедії, що розгортається в Україні, пояснили на сторінці бренду.

Найкраще, що можна зробити, – це відправити повідомлення, що ми не хочемо святкувати, тому що навколо нас відбувається щось дуже тривожне", – додав він.

Колекція була навіяна витоками: в ній Армані звернувся до знакових речей і силуетів, які стали кодовими для бренду. Сам показ відбувся в інтимній обстановці невеликого театру, що "нагадує шкатулку з коштовностями".

Джорджіо Армані перед показом (фото: instagram.com/giorgioarmani)

У колекції Giorgio Armani осінь-зима 2022-23 переплелися м'якість, виражена в плавних і витягнутих силуетах, танцюючих при кожному кроці. А також точність конструкцій і почуття елегантності, створене відмовою від зайвого, а не від надмірності.

Це своєрідний "репертуар елементів", який зосереджується на людині і доповнює її характер, щось схоже на портрет, написаний художником, який бачить реальність через фільтр своєї уяви, не дозволяючи цьому нав'язуватися суб'єкту. Так описали колекцію її творці.