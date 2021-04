Новий фільм про Бората потрапив у Книгу рекордів Гіннеса: причина вас здивує

У чому ж рекорд?

Як відомо, сиквел фільму "Борат" вже отримав багатомільйонну авдиторію та навіть виграв "Золотий глобус 2021" у номінації "Найкращий фільм (комедія або мюзикл)".

Крім того, картина буде боротися за Оскар 2021 у двох номінаціях - "Найкращий адаптований сценарій" та "Найкраща жіноча роль другого плану" (болгарська акторка Марія Бакалова за роль Тутар Саґдієвої - дочки Бората).

Зауважимо, що повна назва фільму звучить так: "Наступний фільм про Бората: Передача величезного хабара американському режиму для отримання вигоди колись славному народу Казахстану" (англ. Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan).

І виявляється, це... найдовша назва фільму, який коли-небудь номінувався на Оскар! Цілих 110 символів, йдеться на сайті довідника про світові рекорди.

"Це дуже мило", - прокоментував досягнення Саша Барон Коен.

Попереднім рекордсменом з найдовшої назви для картини, номінованої на Оскар, був фільм "Ці чудові чоловіки на їх літальних апаратах або Як я долетів від Лондона до Парижа за 25 годин 11 хвилин" 1965 року. Щоправда, тоді британська комедія в жанрі "подорожній фільм", знята режисером Кеном Аннакіном, не отримала омріяну статуетку.

Нагадаємо, що перший фільм про Бората Саґдієва мав теж не надто лаконічну назву - "Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан".

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.