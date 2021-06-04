Новий роман їй на користь: 51-річна Дженніфер Лопес захопила квітучим зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес робить фото зі своїми дітьми: 13-річними Еммою і Максом. На одному фото підлітки займаються своїми справами, на другому - позують мамі в кріслі-яйці, а на третьому вона сама показує синові щось в телефоні і сміється.

Кумедний позитивний пост зібрав масу приємних коментарів: "Кращі", "Така мила", "Ви такі красиві", "Чудова матуся", "Так мило", "Кокосові горіхи в їх кращому вигляді", "Королева", "Чудові", "О боже, мені так цього бракувало", - пишуть фоловери.

Дженніфер Лопес з дітьми (фото: instagram.com/jlo)

Виглядає 51-річна матуся, як завжди - просто приголомшливо: свіжий колір обличчя, засмагла шкіра, стильний одяг і трендові аксесуари. Здається, Лопес просто світиться від щастя.

Мабуть, тому сприяв новий роман Дженніфер. З чуток, Дженіфер неймовірно щаслива у відносинах з Беном Аффлеком, з яким зійшлася зовсім недавно. За словами інсайдерів, співачка і актор вже подумують про спільне майбутнє.