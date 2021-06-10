Новий роман? Ірина Шейк і Каньє Уест провели спільну відпустку на півдні Франції

Про те, що між 35-річною Іриною Шейк і 44-річним Каньє Уестом є зв'язок, чутки з'явилися близько двох тижнів тому. Але вони здавалися занадто нереалістичними, щоб бути правдою. Та схоже, що немає диму без вогню.

Днями репер відзначав свій день народження на півдні Франції. У невелику відпустку разом з музикантом полетіла і супермодель. Папараці зуміли зняти пару під час прогулянки по території розкішного готелю в Провансі.

Схоже, у Ірини новий роман (фото: instagram.com/irinashayk)

Як повідомляють західні ЗМІ, у Франції пара провела чотири дні. А щоб зберегти свою поїздку в таємниці від усього світу, Каньє орендував цілий готель. Після романтичної відпустки співак і модель разом повернулася в США на приватному літаку.

"Він став домагатися її кілька тижнів тому. Він дуже наполегливий хлопець. Вони проводили час разом в Нью-Йорку, перш ніж полетіти до Франції, щоб відсвяткувати його день народження", - повідав світу інсайдер.

Кім привітала чоловіка зворушливим фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

У той же час Кім, схоже, остаточно пробачила свого колишнього чоловіка. На честь його дня народження вона виклала в мережу зворушливе сімейне фото і написала: "З днем народження! Люблю тебе навічно".