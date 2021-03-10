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Ці ніжки! Перше кольорове фото Вєрки Сердючки сколихнуло мережу

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 12:44
Ці ніжки! Перше кольорове фото Вєрки Сердючки сколихнуло мережу Вєрка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)
Автор: Lite

Український шоумен, співак і композитор Андрій Данилко, відомий сценічним образом провідниці Вєрки Сердючки, порадував шанувальників яскравим архівним фото.

Першим кольоровим знімком в образі Вєрки Сердючки, який полюбився мільйонам людей, артист поділився у своєму Instagram. Фото було зроблено 30 років тому - в 1991 році.

Юна Вєрка відображена на залізничних коліях. На ній - біла блузка і картата спідниця, а також фірмові колготки і берет. Зверху зірка одягла темно-синій піджак, а в руках тримає сигнальні знаки для машиністів.

"1991-й рік. Полтава. Перше кольорове фото..." - підписав ностальгічний кадр Данилко.

Ці ніжки! Перше кольорове фото Вєрки Сердючки сколихнуло мережу

Андрій Данилко показав яскраве архівне фото в образі Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Знімок швидко зібрав понад 30 тисяч лайків і сотні комментарів, в яких користувачі мережі зізнаються Вєрці Сердючці в любові і ностальгують за тими часами, коли вона тільки починала свою кар'єру.

  • А ось саме такий і полюбилася всім Вєрка Сердючка
  • Обожнюю!)))) Ніхто так не піднімає настрій!) Досі він кращий!
  • Спасибі величезне Віра, за прекрасний час. Зроби мені боляче, Віра
  • Це фото викликає ПОСМІШКУ
  • Я дуже люблю саме цю Віру!
  • Вірочка, ми тебе любимо!!!! Спасибі Андрію за тебе!!!
  • Колготки круті!
  • Ах, ці ніжки!
  • Як летить час
  • Які молоді ми були
  • Обожнюю! Захоплююся!
  • Як же я сумую за тією чудоковатою і смішною дівчиною Вірою....
  • Таке фото, ностальгія. Я не могла зрозуміти чому цей образ неповторний, колготки, складки на колготках

Трохи пізніше Андрій Данилко також опублікував крайнє кольорове фото в образі Сердючки, яке було зроблено в Барселоні в 2021 році. На ньому артистка відображена за столиком в кафе.

"2021-й рік. Барселона. Крайнє кольорове фото...(Зйомка ювілейної програми "Орел і Решка")" - зазначив шоумен в підпису до кадру.

Ці ніжки! Перше кольорове фото Вєрки Сердючки сколихнуло мережу

Вєрка Сердючка в Іспанії в 2021 році (фото: instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, у Вєрки Сердючки несподівано знайшлася "дочка" в Польщі.

Раніше ми писали, що знаменита Геля з "СВ шоу" розповіла, як живе зараз, і чому пішла від Андрія Данилка.

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