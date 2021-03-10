Ці ніжки! Перше кольорове фото Вєрки Сердючки сколихнуло мережу

Першим кольоровим знімком в образі Вєрки Сердючки, який полюбився мільйонам людей, артист поділився у своєму Instagram . Фото було зроблено 30 років тому - в 1991 році.

Юна Вєрка відображена на залізничних коліях. На ній - біла блузка і картата спідниця, а також фірмові колготки і берет. Зверху зірка одягла темно-синій піджак, а в руках тримає сигнальні знаки для машиністів.

"1991-й рік. Полтава. Перше кольорове фото..." - підписав ностальгічний кадр Данилко.

Андрій Данилко показав яскраве архівне фото в образі Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Знімок швидко зібрав понад 30 тисяч лайків і сотні комментарів, в яких користувачі мережі зізнаються Вєрці Сердючці в любові і ностальгують за тими часами, коли вона тільки починала свою кар'єру.

А ось саме такий і полюбилася всім Вєрка Сердючка

Обожнюю!)))) Ніхто так не піднімає настрій!) Досі він кращий!

Спасибі величезне Віра, за прекрасний час. Зроби мені боляче, Віра

Це фото викликає ПОСМІШКУ

Я дуже люблю саме цю Віру!

Вірочка, ми тебе любимо!!!! Спасибі Андрію за тебе!!!

Колготки круті!

Ах, ці ніжки!

Як летить час

Які молоді ми були

Обожнюю! Захоплююся!

Як же я сумую за тією чудоковатою і смішною дівчиною Вірою....

Таке фото, ностальгія. Я не могла зрозуміти чому цей образ неповторний, колготки, складки на колготках

Трохи пізніше Андрій Данилко також опублікував крайнє кольорове фото в образі Сердючки, яке було зроблено в Барселоні в 2021 році. На ньому артистка відображена за столиком в кафе.

"2021-й рік. Барселона. Крайнє кольорове фото...(Зйомка ювілейної програми "Орел і Решка")" - зазначив шоумен в підпису до кадру.

Вєрка Сердючка в Іспанії в 2021 році (фото: instagram.com/v_serduchka)