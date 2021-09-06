Мені подобається бути українкою: голівудська актриса Кетрін Винник розповіла про своє коріння

Актриса Кетрін Винник прославилася на весь світ завдяки яскравим ролям, однією з них стала роль Лагерти в канадському серіалі "Вікінги". І хоча актриса і режисер родом з Канади, у неї є українське коріння.

Перед Днем Незалежності Кетрін вперше побувала в Україні - вона відвідала Київ. Винник зізналася, що пишається своїм українським походженням і навіть трохи говорить на ураїнському, повідомляє "Світське життя".

Колись знаменита актриса говорила тільки українською мовою (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Кетрін розповіла, що вдома її часто називають Катериною або навіть Катею. Вся справа в тому, що Кетрін Винник (справжнє ім'я Катерина Вінницька) має українське коріння: бабусі і дідусі актриси жили у Львівській та Тернопільській області, якийсь час в Україні також жили батьки актриси, до еміграції в Канаду.

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Актриса зізналася, що їй подобається бути українкою (фото: instagram.com/katherynwinnick)

До 8 років майбутня зірка говорила тільки українською мовою. А в Торонто, де актриса виросла, вона відвідувала українську школу. Там вона не тільки спілкувалася з іншими вихідцями з України, а й долучилася до традицій, наприклад, вся сім'я зірки святкує Різдво.

Ми святкуємо Українське Різдво. Ми трохи говоримо вдома українською. Мені подобається бути українкою.

Вперше на знімальний майданчик Кетрін потрапила в 20 років. Актриса відома своїми роботами в проектах "Доктор Хаус", "Закон і порядок", "Мислити як злочинець", "Вікінги".