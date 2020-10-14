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Нумеролог розкрила майбутнє шлюбу Володимира Остапчука та його коханої

Автор: Людмила Жукова

Нумеролог розповів, чи вдалу дату весілля обрав Володимир і Христина

Володимир Остапчук та Христина Горняк незабаром стануть чоловіком і дружиною. Пара вже визначилася з датою весілля, урочистості заплановано на 15 жовтня. Нумеролог дала свій прогноз щодо "щасливості" дати весілля ведучого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" і його коханої.

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"Дата, яку вони вибрали, з точки зору нумерології дуже вдала. Не заважає їм бути щасливими або вибудовувати свої стосунки", – розповіла нумеролог Галина Ганджа.
Також вона детально проаналізувала дати народження Володимира та Христини і розповіла, яке майбутнє чекає на пару.

"Сам вид шлюбу, у який вони вступають, є кармічним. Кармічні стосунки потрібні для того, щоб пара зробила важливий крок в цьому світі – тобто, хоч народите дитину", – зазначила нумеролог в ефірі програми "Зірковий шлях".

Нагадаємо, що раніше парочка зізналася, що дата весілля була обрана не випадково і до нумерологів закохані не зверталися.

Нагадаємо, що в подарунок на заручини дівчина отримала перстень Tiffany & Co. і шикарне авто Range Rover. Ведуча програми Катя Осадча зазначила, що тривалий час екс-дружина Остапчука Олена Войченко говорила про те, що Володимир не дає грошей колишній родині і дітям, а тут ведучий дарує нової коханої авто, яке коштує понад 50 000 доларів.

Як ми писали раніше, Остапчук розкрив цікаві подробиці свого весілля.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир Остапчук