Дуже потрібно розширюватися: Катерина Кухар натякнула чоловіку на бажаний подарунок

Артисти балету, популярна подружня пара Катерина Кухар та Олександр Стоянов взяли участь у масштабному святковому шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Кухар і Стоянов (фото: прес-служба каналу "Україна")

За лаштунками шоу балерина розповіла про найзаповітнішу мрію на 2021-й рік.

"Я чекаю на подарунок від Святого Миколая, Діда Мороза і Святого Валентина. Я б дуже хотіла попросити нову квартиру, а ще краще – будинок. З ремонтом, тому що минулий був 15 років тому і зараз моя квартира схожа на дитячий будинок іграшок і магазин жіночого одягу. Я вже не можу перестрибувати з купки на купку, з сукні на сукню, з іграшки на іграшку. Мені дуже потрібно розширюватися. Тому що моє житло з двома дітьми, нянями і бабусею замале! Це комерційне побажання на 2021 рік", – розповіла Кухар.

Кухар і Стоянов з дітьми (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

На таку заяву дружини Стоянов відреагував з гумором, додавши, що скоро в їхнього сина з'явиться квадрацикл і стане ще "краще". Адже справа саме у тому, що балерині не вистачає місця, куди можна б було складати численні вбрання.

"Якщо коротко, то Катерині не вистачає гардеробу. Тому доведеться перебиратися в нове приміщення, в якому для гардеробу буде хоча б 40-50 квадратів", – пояснив Олександр.

Кухар і Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Раніше прима-балерина висловилася про скандали на "Танцях з зірками".

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