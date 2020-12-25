Обіцяю любити завжди: Слава з Неангелів розчулила фанатів сімейними знімками, зробленими екс-чоловіком

Слава Камінська нещодавно приголомшила своїх фоловерів спільним фото з колишнім чоловіком, підписавши знімок в дусі "вчора не мій, сьогодні знову мій". Потім співачка зізналася йому в любові і вивела формулу щасливого шлюбу: треба вчасно відпустити.

Перед Новим роком співачка вирішила нагадати фанатам про вічні цінності: вона запостила фото з дітьми біля ялинки і підписала, що вони зроблені "by тато", тобто, колишнім чоловіком Слави Едгаром Камінським.

"Головне в безумовній батьківської любові - це завжди. Завжди любити, завжди підтримувати, завжди дбати, завжди приймати. За будь-яких умов, обставин ситуацій і настроїв.

Обіцяю любити завжди. Навіть, коли невістки і зяті переступлять поріг нашого дому", - написала співачка.

Слава Камінська з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka/)

Нагадаємо, Камінська вже підготувалася до свят. Наприклад, Слава не втрималася від покупки... оленя. За словами співачки, коли вона бачить знижки, їй терміново потрібно все - і вона готова винести з торговельного центру, що її душа бажає.