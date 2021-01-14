ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як з обкладинки: Світлана Лобода позує у відвертому бікіні на сонячному пляжі

Новость на русском → Четвер 14 січня 2021 16:49
Як з обкладинки: Світлана Лобода позує у відвертому бікіні на сонячному пляжі Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Світлана Лобода нещодавно повідомила своїм фанатам, що січень для неї - час з сім'єю, так що вона проводить час зі своїми рідними по максимуму.

Співачка вирушила на відпочинок зі своєю мамою - і захопила мережу в купальниках. Стрункі блондинки в чорних сонячних окулярах лежать на траві і насолоджуються сонцем прямо посеред зими. Фанати подумали, що на фото - сестра Світлани, а не мама.

Також співачка запостила вид на безмежний океан. Світлана стоїть у відвертому купальнику, засмагла і щаслива.

Як з обкладинки: Світлана Лобода позує у відвертому бікіні на сонячному пляжіСвітлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Мир і любов", - написала Лобода.

Шанувальники пораділи довгоочікуваного відпочинку співачки і засипали її компліментами:

  • Фігура - вогонь!
  • Як з обкладинки
  • Тільки у Світлани Сергіївни від кожного нового фото - отримуєш естетичну насолоду. have a great rest!
  • Нереально красиво!
  • Яка краса! Просто неймовірно! І красивий пляж, море, сонечко, і Світлана Сергіївна така чудова!

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода надихнула прихильників стильним луком: вона позує у високих стильних чорних чоботях на підборах і білому жакеті, зверху - довге пальто білого кольору. Пробуємо повторити образ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Лобода певец
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Україна може передати закупівлі COVID-вакцин міжнародним посередникам, вони беруть 5% за послуги
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Україна може передати закупівлі COVID-вакцин міжнародним посередникам, вони беруть 5% за послуги