Як з обкладинки: Світлана Лобода позує у відвертому бікіні на сонячному пляжі

Світлана Лобода нещодавно повідомила своїм фанатам, що січень для неї - час з сім'єю, так що вона проводить час зі своїми рідними по максимуму.

Співачка вирушила на відпочинок зі своєю мамою - і захопила мережу в купальниках. Стрункі блондинки в чорних сонячних окулярах лежать на траві і насолоджуються сонцем прямо посеред зими. Фанати подумали, що на фото - сестра Світлани, а не мама.

Також співачка запостила вид на безмежний океан. Світлана стоїть у відвертому купальнику, засмагла і щаслива.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Мир і любов", - написала Лобода.

Шанувальники пораділи довгоочікуваного відпочинку співачки і засипали її компліментами:

Фігура - вогонь!

Як з обкладинки

Тільки у Світлани Сергіївни від кожного нового фото - отримуєш естетичну насолоду. have a great rest!

Нереально красиво!

Яка краса! Просто неймовірно! І красивий пляж, море, сонечко, і Світлана Сергіївна така чудова!

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода надихнула прихильників стильним луком: вона позує у високих стильних чорних чоботях на підборах і білому жакеті, зверху - довге пальто білого кольору. Пробуємо повторити образ.