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Обіймати і нюхати: Джамала привітала сина з його першою великою датою

Новость на русском → Субота 19 грудня 2020 09:59
Обіймати і нюхати: Джамала привітала сина з його першою великою датою Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Джамала в одному з недавніх постів в своєму мікроблозі зізналася, що історія вибору імен її синочків оповита справжньою містикою. Фанати були в шоці, дізнавшись, що співачка назвала одного з малюків тим ім'ям, яке їй... приснилося!

А сьогодні молодшому синові Джамали виповнилося ні багато, ні мало - півроку, так що співачка не могла не запостити вітання йому у свій Instagram.

Джамала стоїть на тлі квітучих дерев в Єгипті і виглядає засмаглою, відпочилою і радісною. Вона тримає на руках малюка в повзунках з левенятами і помаранчевої стильною шапці, а ось його лице співачка вирішила не "світити".

"6 місяців. Обіймати. Нюхати", - написала Джамала під постом і додала емодзі-сердечко.

Обіймати і нюхати: Джамала привітала сина з його першою великою датоюНагадаємо, що співачка відправилася на відпочинок разом зі своїм батьком, обидва сини теж, зрозуміло, тут. Сім'я засмагає, купається і відвідує місцеві визначні пам'ятки, а ще милується природою.

Обіймати і нюхати: Джамала привітала сина з його першою великою датоюОбіймати і нюхати: Джамала привітала сина з його першою великою датою

Вся сім'я в захваті від Єгипту (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Вперше побачити все", - і це я не тільки про Еміра, але і про дідусів, і навіть про себе. Перший Єгипет, перший Марса-Алам, перші черепахи, перший дюгонь (морська корова)... Наш перший підводний човен!.. Ми побачили невимовної краси коралові рифи, унікального дюгоня,
черепах і багато риб", - написала співачка.

Раніше Джамала розповіла, як придумала поєднувати тюрбан і спортивний костюм, і пояснила свій "дивненький" стиль.

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