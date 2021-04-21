Обожнюю її: Потап зробив несподівану заяву про тещу

"божнюю їх пригоди. Навіть коли вони конфліктують я знаю, що з ними поруч Лідія Каменких, а я обожнюю її. Мудра, добра і красива моя теща. Єдине, Лідочка, сумую за твоїм борщем", - зробив зізнання Потап.

А про дружину і її кращу подругу Анну Завгородню-Андрійчук репер відгукувався так: "Це взагалі тріщалки 24/7, головне, що вони дуже веселі і справжні".

До слова, в четвертій серії реаліті "Дівчата рулять" Настя з подругами і мамою вирушила в сеноти –священні печери.

"Мексика багата на" місця сили". Індіанці майя вважали, що сеноти - це брама в потойбічний світ, первозданне джерело енергії для всього живого", - поділилася співачка.

Настя Каменських з мамою і подругою з користю проводить час в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Так, невгамовна компанія дівчаток і їх беззмінний оператор Роман побували в місцевих сенотах.

Настя з мамою, подругами і оператором занурилася в священні печери майя (фото: instagram.com/kamenskux)

"Для мене сеноти - це те місце, яке варто відвідати кожній людині хоч раз в житті. Це справжній підземний світ, створений природою мільйони років тому, що ввібрав в себе безліч таємниць, легенд та історій. Стародавні майя вважали їх води священними. І коли ми з дівчатками опинилися тут, то зрозуміли чому. Кришталево чиста вода, яка заворожуюче мерехтить від променів сонця, що пробиваються вглиб печери звідкись зверху. І неймовірна тиша і умиротворення. Тут ти ніби зливаєшся з природою і відчуваєш, як її давня сила очищає і наповнює тебе", - поділилася враженнями артистка.