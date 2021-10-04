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Без обробки і ретуші: вагітна Ешлі Грем показала целюліт і розтяжки на голих фото

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США, Понеділок 04 жовтня 2021 18:36
Без обробки і ретуші: вагітна Ешлі Грем показала целюліт і розтяжки на голих фото Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Ешлі Грем знову взялася за старе: пишнотіла американська модель опублікувала серію фото, серед яких кілька - в оголеному вигляді.

Ешлі Грем відома своїм розкішним тілом і любов'ю до його привселюдної демонстрації. Цього разу вона запостила кілька знімків, які не стала обробляти і накладати на них фільтри.

Без обробки і ретуші: вагітна Ешлі Грем показала целюліт і розтяжки на голих фотоБез обробки і ретуші: вагітна Ешлі Грем показала целюліт і розтяжки на голих фотоБез обробки і ретуші: вагітна Ешлі Грем показала целюліт і розтяжки на голих фотоЕшлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

На першому вона показала себе повністю оголеною, голі груди вона прикриває рукою. Животик вагітна модель показала крупним планом на весь екран. Хоча терміни появи дітей на світ дівчина не називала, судячи з його розмірів, щаслива подія трапиться вже зовсім скоро.

Також серед інших фото в галереї - знімки з коханим чоловіком, сином і ще кілька улюблених речей Ешлі. Пост вийшов зворушливим і милим. І само собою, гарячим. Фанати засипали красуню компліментами і похвалили її за сміливість.

Раніше Грем показала, як носити твідовий піджак цієї осені.

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