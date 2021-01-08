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Чарівна Каменських вбила наповал фігурою в купальнику: очей не відірвати

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Настя Каменських з чоловіком Потапом вирішили не залишатися на новорічні свята в Україні. Парочка вирішила відправитися до ніжного сонця і ласкавого моря, як це вже зробили зіркові колеги. Потап і Настя в цьому році вибрали для поїздки на Мальдіви, а минулого року сімейство відпочивало в Мексиці і захоплювало шанувальників жаркими фото.

У цьому році музичні чоловік і дружина вирішили не відставати, а знову радувати фанатів своїми знімками. Так, Настя прилетіла на Мальдіви і вирішила відсвяткувати це келихом шампанського. Звичайно ж, найкраще це зробити на білосніжному пляжі в мінімумі одягу. На своїй сторінці Instagram Каменських опублікувала кілька дійсно спекотних кадрів, які розбурхують уяву.

Співачка одягла блакитний купальник, а волосся прикрасила тропічною квіткою. Вона ніжно мружиться сонечку і звабливо посміхається.

Настя Каменських в купальнику на Мальдівах (фото: instagram.com/kamenskux)

Але на цьому зірка фотосесію не закінчила. На нових фото вона з'явилася в чорному бікіні, з прикрасою на шиї і сонцезахисних окулярах. Такий образ дуже ефектно підкреслив фігуру співачки.

Настя Каменських зачарувала стрункою фігурою (фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях передплатники в один голос зазначили, що Настя дуже схудла. Але багато фанатів написали їй, що достатньо і їй більше не потрібно скидати вагу.

  • Настюша стрункішою стала!
  • Вистачить худнути!
  • Її Потап не годує.
  • Шикарна форма!
  • Стройняшечка!
  • Настя, красуня!
  • Красуня!

Як ми раніше писали, Каменських поділилася приголомшливою новиною, вони з Потапом долетіли на Мальдіви.

Нагадаємо, що раніше Потап захопив знаковим подарунком від Насті Каменських.

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Новини України Настя Каменських