В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила ніжністю з чоловіком на тлі яскравого заходу сонця

Для вечірнього променаду ведуча вибрала білосніжну сукню в підлогу і білі кросівки. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила ніжний макіяж і доповнила лук масивними круглими сережками. Її чоловік же був у джинсах і коричневій сорочці.

Зіркова парочка ефектно позувала на сільській дорозі, обіймаючись і цілуючись. Компанію їм склала їх собачка Діксі, яку Ребрик тримала на руках. За їх спиною відкривається гарний вид на яскравий червоний захід сонця.

Як зазначила у підписі Лілія, автором барвистих фото став її співведучий на каналі "Україна" Анатолій Анатоліч.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий влаштували романтичну зйомку на заході сонця (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"...і нехай навколо вас буде кольорово! Затишного та душевного вечора вам... Яскравого! Унікального! Радісного!" - написала Ребрик.

Підписники ведучої оцінили красиві кадри і засипали її теплими відгуками в коментарях.