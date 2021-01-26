Чарівна: Юлія Саніна в яскравому піджаку і з червоними губами захопила шанувальників красою

Українська співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна після участі у проекті не так вже часто радує шанувальників своєю присутністю в соцмережах.

Звичайно ж, вона постить фото з відпочинку і забуває показати своїх улюблених чоловіка та сина. Більше того: в родині співачки поповнення - поки що це собачка, але часу і сил вона забирає теж предостатньо. Так що, мабуть, Юлії було не до пристрасних селфі.

Але цього разу Саніна показала фото, з-за якого у фанатів перехопило дихання. В яскравому піджаку, з величезними сережками-кільцями, з голлівудською хвилею на волоссі, з яскравими губами і очима - Юлія нагадала своїм шанувальникам, що вона може перевтілитися за лічені хвилини.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Стільки слів... слова - холодні і пусті. Ніщо не зрівняється з коханим поглядом, обіймами і рідний посмішкою. Про це знімемо нове відео вже через тиждень. А поки ловіть мою посмішку", - написала Саніна.

Шанувальники, як зазвичай, засипали Юлію компліментами і додали, що дуже сумували за такій ось Саніній.

Як ми вже за вами скучили, здається концерту не було цілу вічність!

Така красива, твоя посмішка просто чудова!

Улюблена наша красотулічка!

Нагадаємо, що нещодавно шанувальники назвали співачку і її чоловіка наймилішою парою українського шоу-бізнесу.