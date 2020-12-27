Чарівні: Ольга Сумська і Ірина Білик порадували фанів красою на яскравому селфі

Ольга Сумська нещодавно поділилася з шанувальниками рецептом страви, яку вона ніжно любить з самого дитинства - це яйця-грибочки. Актриса поділилася затишним постом: на фото вони разом з чоловіком демонструють плоди своєї праці на кухні.

А тепер актриса порадувала яскравим селфі і відео зі зйомок шоу до Нового року. Вона пообіцяла, що програма буде цікавою. На фото і на відео з Іриною Білик обидві знаменитості яскраво нафарбовані, у Ірини блискітки-тіні, а у Ольги - підводка на очах і яскраві губи.

Фанатам довелося по душі селфі їх улюблениць, вони назвали їх неймовірними жінками і чарівними красунями.

Ольга Сумська (відео: instagram.com/olgasumska/)

Нагадаємо, Ольга Сумська нещодавно показала кадри зі зйомок свого нового проекту і шокувала їх своїм молодим видом.

Ольга з'явиться на фотографіях колекційного видання "Аркур. Натхнення". У цьому всесвітньо відомому французькому проекті свого часу взяли участь такі зірки, як Моніка Белуччі, Едіт Піаф, Марлен Дітріх.

Також Наталія Могилевська, яка до Нового року пообіцяла випустити новий хіт, порадувала затишним новорічним луком: стильні джинси і підбори дуже сподобалися фанатам співачки.