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Ода коханню: Влад Ситнік випустив авторський трек у стилі crossover

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Субота 09 жовтня 2021 20:23
Ода коханню: Влад Ситнік випустив авторський трек у стилі crossover Влад Ситнік (фото: прес-служба артиста)
Автор: Марина Настевич

Український артист, суддя шоу "Співають всі!" Влад Ситнік порадував шанувальників прем'єрою авторської композиції в стилі crossover In Love We Rise. Це перший трек із запланованого сrossover альбому. Ініціатором альбому став сам виконавець у колаборації з композитором Юрієм Шепетою.

Аудіо пісні можна послухати на офіційному Youtube-каналі Влада Ситніка.

In Love We Rise пісня про те, що любов – це єдино можлива відповідь людства на питання, яке майбутнє нас чекає. Навряд чи в найближчому часі ми відкриємо для себе нову планету. Машину часу поки ніхто не винайшов, тому ми не можемо повернутися в часі на 100 років тому, щоб поміняти сьогодення і уникнути минулих помилок. Ми не можемо прожити більше одного життя, щоб якщо в одному щось пішло не так, в наступному це виправити. Ми там, де ми є - тут і зараз. У нас є лише один світ, одне життя і лише один шанс прожити його гідно.

Все, що нам, людям, дано - це дивитися в майбутнє і ми не можемо будувати його зі страхом в серці. Заради наших дітей ми зобов'язані знайти в собі сили, щоб відновити довіру і культивувати любов всередині нас.

"Я давно хотів створювати авторський матеріал в такому стилі. На сьогодні, можу сказати одне, що буду робити таку музику і в цьому напрямку наполегливо працюю. Зараз записую альбом, до якого увійдуть 7 композицій на різних мовах. Хочу вірити і дуже постараюся зробити так, щоб така музика змогла зайняти гідне місце в нашій країні і за її межами", – поділився Ситнік.

Основним завданням майбутнього альбому буде підняття глобальних тем за допомогою музики, а також популяризація музичного стилю crossover з усією його багатогранністю мелодійних рішень.

Раніше українська група показала кліп-"рекламу" найкрасивіших місць країни.

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