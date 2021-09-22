Український гурт показав кліп-"рекламу" найкрасивіших місць країни

У чому "фішки" кліпу і пісні гурту, що був створений піаністом Павлом Гвоздецьким і барабанщиком Андрієм Ващенком, - читайте далі у матеріалі Lite.

Цей кліп, кажуть учасники гурту, є подарунком нашій країні до 30-річння Незалежності.

"Наша головна мета - показати глядачеві, як прекрасна наша країна. Нас часто тягне на екзотичні острови або в Європу з її дивовижною архітектурою, в чужій країні ми розглядаємо кожен куточок, а в своїй - біжимо кудись, не бачачи нічого. А це дуже несправедливо по відношенню до України, де є унікальні і дивовижні місця! Ми всі багато подорожуємо, також у нас був досвід роботи за кордоном - один з кліпів ми знімали в Ізраїлі, в Іудейській пустелі, де, можливо, колись ходив сам Ісус. Але таких вражень, як після роботи над цим відео, ми не відчували ніколи!" - говорять артисти.

Кліп знімали у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Черкаській та Київській областях, а також у самій столиці.

Кадр з відео

У відео The Velvet Sun можна побачити максимально контрастні локації: Карпатські полонини, Коростишівський кар'єр, гора Піп Іван і пляжі недалеко від Грибівки. І це все для того, щоб глядач побачив, "наскільки багато є унікальних і не схожих одне на одне місць в їхній рідній країні".

Музиканти жартують, що це відео могло б стати чудовим роликом для реклами внутрішнього туризму.