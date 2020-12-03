Однаково гарненькі: Єва Лонгорія зворушила схожістю з 2-річним сином

Єва Лонгорія стала мамою в 2018-му році, і кожен етап дорослішання її сина Санті був на очах у численних інтернет-користувачів. Тим не менш, останнім часом фолловери 45-річної актриси не втомлюються дивуватися, як непомітно Сантьяго з крихти перетворився на особистість зі своїм характером. Не менш розчулення у фанатів викликає і той факт, що хлопчик стає все більше схожим на свою знамениту маму. Одне з останніх фото на сторінці Єви стало відмінним доказом.



Єва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

На новому фото Єва позує з сином під час прогулянки. Сама актриса одягнена в спортивні брюки, світло-бузковий лонгслив, а також білий стьобаний жилет. З аксесуарів вона прихопила сонцезахисні окуляри cat eye, а також захисну маску. Санті турботлива мама одягла в сірі зручні штани, синій джемпер і блакитні кросівки. Пост зірка присвятила здоров'ю дітей.

"Немає більшого подарунка, ніж можливість виростити щасливу і здорову дитину. Як мама, я дуже вдячна Санті за те, що він має доступ до основних поживних речовин, які потрібні йому для росту здоровим і сильним. На жаль, це не скажеш про мільйони майбутніх мам і немовлят у США і в усьому світі, які з усіх сил намагаються отримати правильне харчування, необхідне для щасливого і здорового життя...", - написала Лонгорія і порадила комплекс вітамінів, який використовує.

У відповідь мережа вибухнула розчуленими коментарями. "Це дуже мило", "Які ви гарненькі", "Він став таким великим", "Твій маленький хлопчик більше, ніж чудовий!", - пишуть фанати. Багато вкотре відзначили і схожість мами і дитини.

Раніше Єва показала струнку фігуру в розкішному вечірньому образі.