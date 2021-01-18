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Одна вперше за 12 років: Юлія Саніна відверто розповіла про зміни в житті

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 12:49
Одна вперше за 12 років: Юлія Саніна відверто розповіла про зміни в житті Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Українська співачка Юлія Саніна давно заміжня, також у пари підростає син, родина - це натхнення і підтримка співачки.

Нещодавно Юлія зі своєю невеликою сім'єю побувала в Єгипті - після проекту "Танці з зірками" Саніної треба було набратися нових сил. Зірка не забувала радувати шанувальників фото з сонячної країни.

Так що, хоч і Юлія зробила тату "Я вільна", все ж залишитися одній для співачки - незвично. Про це сама співачка розповіла в своєму новому пості в мікроблозі: вона запостила яскраві фото з відпочинку, але на цей раз вона полетіла в поодинці.

Одна вперше за 12 років: Юлія Саніна відверто розповіла про зміни в житті"Дивно дивні відчуття вперше за 12 років бути самій, без мужа. Весь час інстинктивно обертаюся, щоб сказати йому "Подивися, яка прикольна штука...", "Який вид...". Все ж щасливими нас робить можливість поділитися своїми емоціями з кимось близьким", - написала Саніна про свої зміни.

Одна вперше за 12 років: Юлія Саніна відверто розповіла про зміни в життіШанувальники вже стали гадати, чому у Юлії раптом виникла ідея полетіти на відпочинок одній, вони посварилися? Але чоловік Саніної написав під постом співачки: "Люблю тебе", - запевнив фанатів, що між ними все відмінно.

Одна вперше за 12 років: Юлія Саніна відверто розповіла про зміни в житті

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Нагадаємо, нещодавно Юлія зізналася, що втомлюється зображати з себе сильну жінку.

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