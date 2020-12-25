ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дозволяю пожаліти себе: Юлія Саніна зізналася, що її стомлює зображати з себе сильну жінку

Новость на русском → П'ятниця 25 грудня 2020 14:59
Дозволяю пожаліти себе: Юлія Саніна зізналася, що її стомлює зображати з себе сильну жінку Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлія Саніна нещодавно показала своїх численних чоловіків. А на цей раз співачка поділилася яскравим знімком з чоловіком і сином і зізналася, що вона не завжди - у піднесеному настрої. Іноді співачка навіть сама дозволяє собі посумувати і пожаліти себе.

"Що дозволяє тобі не впасти у зневіру? Розумію, що смуток - це гріх. Але я дозволяю собі іноді собі цю емоцію. Поплакати, пошкодувати себе. Іноді це дуже потрібно. Перестати вдавати з себе сильну жінку, яка може гори звернути. І тихенько пожаліти себе", - навела співачка шматочок з свого інтерв'ю для відомого українського видання.

Далі вона додала, що з цього стану її витягує сім'я.

"Мій син, у якого мільйон новин всяких різних. Він повинен розповісти, а я повинна послухати. Тут і зараз. Тому мамі довго сумувати не доводиться. Піднімають настрій хороші новини, нові проекти. Плюс, звичайно ж, позитивні коментарі наших друзів-слухачів. Вони кожен раз нагадую мені, що все не дарма і що "поплакала" і вистачить, пора включатися і працювати. Заради них, заради себе", - написала Саніна.
Дозволяю пожаліти себе: Юлія Саніна зізналася, що її стомлює зображати з себе сильну жінку

Юлія Саніна: поплакала - і до сім'ї (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Нагадаємо, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна не приховує кохання до свого чоловіка і сина, і часто ділиться сімейними знімками з шанувальниками. Фанати вважають їх з чоловіком наймилішою парою українського шоу-бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Танцы со звездами Юлия Санина
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Карантин на Різдво: що дозволено на свята
Анна Березинаредактор стрічки новин Карантин на Різдво: що дозволено на свята