Одна головна вимога: інсайдери розповіли, яку жінку шукає Бред Пітт

Не так давно в мережі з'явилися чутки, що голлівудський актор Бред Пітт зустрічається зі своєю сусідкою, шведською співачкою Люкке Лі. Однак інсайдери поспішили спростувати цю інформацію , запевнивши громадськість, що зірки не спілкувалися вже кілька років.

Джерело, вхоже в близьке оточення екс-чоловіка Анджеліни Джолі, повідало також, яка жінка – ідеал для Пітта. Виявляється, у Пітта є одна основна вимога.

Перше, що зазначив інсайдер – Бред Пітт "обожнює усамітнення, тому він тримається подалі від суспільної уваги". Актор на даний момент ні з ким не зустрічається і намагається зробити своє життя максимально приватним.

І вибирати дівчину буде за головним принципом – його супутниця повинна бути "абсолютно не схожа на його колишніх", сказав він виданню HollywoodLife.

Актор в активному пошуку (фото: instagram.com/brioni_official)

Також він зазначив, що далеко не кожна дівчина змогла б зустрічатися з Піттом. А ще – що актор дійсно мріє знайти споріднену душу. Але через підвищену увагу преси це йому не вдається.

"Йому потрібна сильна жінка, яка витримає тиск з боку. Якщо актор почне проводити час з подругою, інтернет-користувачі будуть говорити, що вони зустрічаються", – підкреслив анонім.