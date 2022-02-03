Одна головна вимога: інсайдери розповіли, яку жінку шукає Бред Пітт
Не так давно в мережі з'явилися чутки, що голлівудський актор Бред Пітт зустрічається зі своєю сусідкою, шведською співачкою Люкке Лі. Однак інсайдери поспішили спростувати цю інформацію, запевнивши громадськість, що зірки не спілкувалися вже кілька років.
Джерело, вхоже в близьке оточення екс-чоловіка Анджеліни Джолі, повідало також, яка жінка – ідеал для Пітта. Виявляється, у Пітта є одна основна вимога.
Перше, що зазначив інсайдер – Бред Пітт "обожнює усамітнення, тому він тримається подалі від суспільної уваги". Актор на даний момент ні з ким не зустрічається і намагається зробити своє життя максимально приватним.
І вибирати дівчину буде за головним принципом – його супутниця повинна бути "абсолютно не схожа на його колишніх", сказав він виданню HollywoodLife.
Актор в активному пошуку (фото: instagram.com/brioni_official)
Також він зазначив, що далеко не кожна дівчина змогла б зустрічатися з Піттом. А ще – що актор дійсно мріє знайти споріднену душу. Але через підвищену увагу преси це йому не вдається.
"Йому потрібна сильна жінка, яка витримає тиск з боку. Якщо актор почне проводити час з подругою, інтернет-користувачі будуть говорити, що вони зустрічаються", – підкреслив анонім.
Раніше ми писали, що Джуд Лоу знявся для Brioni в компанії 25-річного сина.
Нагадаємо, Джолі не так давно змусила говорити про роман з молодим музикантом, який він сам підтвердив.