Одне ціле: Барбара Палвін і її бойфренд вибрали парні луки для виходу в світ

Барбара Палвін і її хлопець Ділан Спроус , з яким вони разом більше трьох років, часто носять схожі речі. Цей тренд вони почали використовувати майже відразу після початку відносин. І продовжують активно впроваджувати в життя. Виходить дуже мило!

Барбара одягла бежеві штани, а також гірчичного відтінку сорочку з раклешеннимі рукавами. Її чоловік вибрав сірі джинси, чорну майку і таку ж сорочку, як Барбари, але з коротким рукавом. Також Ділан пібібрав великий сріблястий ланцюг з кулоном - цей аксесуар він майже не знімає - і кільце. Пара позує в барі. Як видно, вони відвідали презентацію вин. Адже Спроус вже давно захопився виноробством і успішно займається даним бізнесом.

Барбара Палвін і Ділан Спроус в нових образах (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Пара виглядала дуже гармонійно і неймовірно мило. Здається, вони навіть зовні стали більш схожі. Нагадаємо, неймовірну схожість угорської супермоделі і американського актора шанувальники помітили вже давно. Багато хто вважає це знаком згори: нібито закохані були створені один для одного. Навіть сама Барбара погодилася, що подібність є, і вона знаходить це дуже кумедним.