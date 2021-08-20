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Ідеальне поєднання: модель і ікона стилю Ельза Хоск показала, як носити брючний костюм

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, П'ятниця 20 серпня 2021 21:21
Ідеальне поєднання: модель і ікона стилю Ельза Хоск показала, як носити брючний костюм Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: RBC.UA

Шведська топ-модель Ельза Хоск, яка прославилася на весь світ як "ангел" Victoria's Secret, відома також і як ікона стилю. Дівчина захоплена складанням модних образів, які транслює в своєму Instagram.

Новий з них з'явився в її блозі кілька годин тому і стане наочним прикладом, як носити брючний костюм в новому сезоні.

Ельза обожнює брючні костюми всіх кольорів веселки, а цього разу вибрала вбрання приглушеного жовтого відтінку, який їй, як блондинці, дуже до лиця. Жакет-оверсайз і укорочені штани з високою посадкою і стрілками вона доповнила класичною білою футболкою, жовто-зеленими кедам з високими шкарпетками і зеленою сумочкою. Остання деталь модного лука - сонцезахисні окуляри в овальній оправі. Волосся зірка зібрала на потилиці, випустивши біля обличчя пару пасом. Макіяж виконала досить яскравий, підкресливши губи і очі одночасно.

Ідеальне поєднання: модель і ікона стилю Ельза Хоск показала, як носити брючний костюмІдеальне поєднання: модель і ікона стилю Ельза Хоск показала, як носити брючний костюмІдеальне поєднання: модель і ікона стилю Ельза Хоск показала, як носити брючний костюмІдеальне поєднання: модель і ікона стилю Ельза Хоск показала, як носити брючний костюмІдеальне поєднання: модель і ікона стилю Ельза Хоск показала, як носити брючний костюмІдеальне поєднання: модель і ікона стилю Ельза Хоск показала, як носити брючний костюм

Ельза Хоск в новому образі (фото: instagram.com/hoskelsa)

Образ моделі, на яку підписано близько 7 мільйонів чоловік, оцінили в 130 000 лайків і більше 400 коментарів. Зрозуміло, здебільшого захоплених. Потрібно визнати: він дійсно заслуговує на увагу. Надихаємося!

Раніше колега Ельзи - Барбара Палвін - продемонструвала, без якого піджака не обійтися цієї осені.

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