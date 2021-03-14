Одне з найтяжчих випробувань: Ребрик розговорилася про перенесений коронавірус

Лілія Ребрик засмутила прихильників новинами – ведуча підхопила коронавірус. Вона поділилася з підписниками сумною новиною і пообіцяла не втрачати оптимізм, а також тримати їх в курсі подій. Так, ведуча зробила обнадійливу заяву – хвороба відступила.

"Повертаюся до роботи на сцену, до повноцінного життя і, звичайно, в instagram. Позаду - 18 днів самоізоляції. Чесно кажучи, одне з найважчих випробувань у моєму житті", - чесно зізналась Лілія.

Вона розповіла, що час їй здавалося бесконено розтягнутим, акторка втратила лік годинам і дням. Їй, як енергійній людині, складно було всидіти в чотирьох стінах. Виручала підтримка рідних і близьких, які опинилися поруч. Вона неймовірно сумувала за живим спілкуванням і звичним ритмом життя.

"Які висновки зробила? На жаль, як сильно б не беріг себе, вірус підступний і може збити з ніг кожного. І, звичайно, в той момент, коли зовсім до цього не готовий. Хоча і надалі, як і до хвороби, буду суворо дотримувати всі правила: маски, рукавички, чисті руки. Коронавірус - це нічого веселого", - запевнила ведуча.

Лілія Ребрик розповіла, як себе почуває зараз (фото: facebook.com.liliia rebrik)

Зате у неї з'явився час полежати без поспіху в ліжку, подивитися новинки кіно, прочитати книги і виспатися.

"Але, на жаль, коли у тебе дуже болить голова просто розколюється навпіл, якщо ти розумієш, що навіть перевернутися з боку на бік - це як багатотонний вагон підняти, то тобі не до жартів, фільмів і веселощів. Але все позаду!" - запевнила вона.

Попереду у Лілії період відновлення і вона має намір пильно стежити за реакціями організму і прислухатися до його потреб і сигналів.