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В одній сукні-піджаку і сітчастих колготах: Огнєвіч спокусила появою в подарунку від учасника "Холостячки 2"

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Вівторок 23 листопада 2021 14:25
В одній сукні-піджаку і сітчастих колготах: Огнєвіч спокусила появою в подарунку від учасника "Холостячки 2" Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Злата Огнєвіч зовсім скоро розкриє головну інтригу "Холостячки 2" і покаже, кого ж вона вибрала собі в супутники життя. Нагадаємо, що претендентів на серце красуні залишилося лише троє, і їм належить знайомство з батьками співачки. А поки вона радує підписників свіжими привабливими фото і збирає урожай компліментів.

На нових кадрах, опублікованих в Instagram, Злата позує в спокусливому аутфіті.

Зірка одягла чорну сукню-піджак, підкреслила талію шкіряним ременем всесвітньо відомого бренду. Доповнила привабливий образ колготками в сітку і трендовим прикрасою – масивної ланцюгом з великими ланками.

Вона віддала перевагу макіяжу в природних тонах. А волосся красиво уклала на одну сторону.

В одній сукні-піджаку і сітчастих колготах: Огнєвіч спокусила появою в подарунку від учасника &quot;Холостячки 2&quot;

В одній сукні-піджаку і сітчастих колготах: Огнєвіч спокусила появою в подарунку від учасника &quot;Холостячки 2&quot;

В одній сукні-піджаку і сітчастих колготах: Огнєвіч спокусила появою в подарунку від учасника &quot;Холостячки 2&quot;

Злата Огневич спокусила сміливим образом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Приїхала на зйомку ImprovShow. Час веселитися", - підписала ефектні фото в спокусливо луці Злата.

Уважні шанувальники відразу помітили, що співачка одягла вбрання, подароване їй одним з екс-учасників "Холостячки 2", маркетологом Владом Ясько. "Піджак, який Ясько подарував?"- запитав хтось із підписників Огневич. "Так, це він", - підтвердив інший коментатор.

Підписники артистки викупали її в оваціях і компліментах.

  • Супер красуня!
  • Шикарна
  • Як завжди гарненька!
  • Це плаття або халатик? Виглядаєте шикарно. Дівчина мрії
  • Дуже личить піджак
  • Ви прекрасна
  • Шикарна мадам
  • Відмінно виглядаєш. Браво
  • Як завжди чарівна

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч зізналася, яка вона господиня, розсекретила свої гастрозадоволення і заговорила про заповітне бажання і особисте життя.

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Злата Огнєвіч Холостячка
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