В одній сукні-піджаку і сітчастих колготах: Огнєвіч спокусила появою в подарунку від учасника "Холостячки 2"
Злата Огнєвіч зовсім скоро розкриє головну інтригу "Холостячки 2" і покаже, кого ж вона вибрала собі в супутники життя. Нагадаємо, що претендентів на серце красуні залишилося лише троє, і їм належить знайомство з батьками співачки. А поки вона радує підписників свіжими привабливими фото і збирає урожай компліментів.
На нових кадрах, опублікованих в Instagram, Злата позує в спокусливому аутфіті.
Зірка одягла чорну сукню-піджак, підкреслила талію шкіряним ременем всесвітньо відомого бренду. Доповнила привабливий образ колготками в сітку і трендовим прикрасою – масивної ланцюгом з великими ланками.
Вона віддала перевагу макіяжу в природних тонах. А волосся красиво уклала на одну сторону.
Злата Огневич спокусила сміливим образом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
"Приїхала на зйомку ImprovShow. Час веселитися", - підписала ефектні фото в спокусливо луці Злата.
Уважні шанувальники відразу помітили, що співачка одягла вбрання, подароване їй одним з екс-учасників "Холостячки 2", маркетологом Владом Ясько. "Піджак, який Ясько подарував?"- запитав хтось із підписників Огневич. "Так, це він", - підтвердив інший коментатор.
Підписники артистки викупали її в оваціях і компліментах.
- Супер красуня!
- Шикарна
- Як завжди гарненька!
- Це плаття або халатик? Виглядаєте шикарно. Дівчина мрії
- Дуже личить піджак
- Ви прекрасна
- Шикарна мадам
- Відмінно виглядаєш. Браво
- Як завжди чарівна
Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч зізналася, яка вона господиня, розсекретила свої гастрозадоволення і заговорила про заповітне бажання і особисте життя.