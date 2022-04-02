Офіційно: KALUSH Orchestra поїдуть на Євробачення 2022 (відео)

KALUSH Orchestra все ж поїде в Турин представляти Україну на Євробаченні 2022. Перед цим гурт дасть серію благодійних концертів у Європі, гроші з яких підуть на підтримку волонтерів та ЗСУ.

Про це рішення музиканти повідомили під час імпровізованого виступу у Львові на Площі Ринок, передає Суспільне .

Наразі усі необхідні документи для виїзду хлопців за кордон оформлені. Суспільний мовник теж отримав офіційний дозвіл на поїздку гурту від керівництва держави.

"Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо в честь підтримки України, в рамках Євробачення, в тур по збору коштів", - сказав фронтмен гурту Олег Псюк під час виступу.

"Хочемо показати українську музику світовій спільноті, наш дух, що нас не зламати. У такий складний час нам дуже потрібна підтримка", - додають музиканти.

Нагадаємо, перші репетиції почнуться 30 квітня. Саме тоді європейська публіка матиме змогу наживо почути "Stefania" зі сцени пісенного конкурсу.

Тим часом букмекери не змінюють свої прогнози. На думку експертів, саме KALUSH Orchestra отримає перемогу на цього річному Євробаченні.

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