Офіційно разом: Кайлі Дженнер розчулила зворушливим фото з Тревісом Скоттом

Кайлі запостила в своєму блозі знімок, на якому пара ніжно цілується на тлі картин. Малятко Стормі теж присутня на фото - її турботливий батько встигає тримати, поки цілує Кайлі. Ідилічну картинку Дженнер підписала висловленням про батьківські якості Тревіса.

Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом (фото: instagram.com/kyliejenner)

"З Днем батька @travisscott. Одного дня недостатньо, щоб вшанувати батька, яким ти є. Ми так щасливі мати тебе...", - написала вона. Сам репер відповів Кайлі за допомогою емодзі, серед яких переважають красномовні сердечка.

А публіка, здавалося б, тільки й чекала цього моменту: "Я так рада за вашу сім'ю", "Це дуже зворушливо!", "Ми всі цього чекали", "Кращі батьки для кращої маленької дівчинки", "Крик", "Я плачу", - пишуть фоловери. Кількість відміток "подобається" в даному пості вже перевалила за 12 мільйонів, що вище всіх показників на сторінці Дженнер.