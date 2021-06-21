RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Офіційно разом: Кайлі Дженнер розчулила зворушливим фото з Тревісом Скоттом

Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт, які нещодавно натякнули на возз'єднання, не залишили шанувальникам місця для сумнівів.

23-річна бізнесвумен зробила зворушливий пост, яким підтвердила відновлення роману.

Кайлі запостила в своєму блозі знімок, на якому пара ніжно цілується на тлі картин. Малятко Стормі теж присутня на фото - її турботливий батько встигає тримати, поки цілує Кайлі. Ідилічну картинку Дженнер підписала висловленням про батьківські якості Тревіса.

Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом (фото: instagram.com/kyliejenner)

"З Днем батька @travisscott. Одного дня недостатньо, щоб вшанувати батька, яким ти є. Ми так щасливі мати тебе...", - написала вона. Сам репер відповів Кайлі за допомогою емодзі, серед яких переважають красномовні сердечка.

А публіка, здавалося б, тільки й чекала цього моменту: "Я так рада за вашу сім'ю", "Це дуже зворушливо!", "Ми всі цього чекали", "Кращі батьки для кращої маленької дівчинки", "Крик", "Я плачу", - пишуть фоловери. Кількість відміток "подобається" в даному пості вже перевалила за 12 мільйонів, що вище всіх показників на сторінці Дженнер.

Також ми писали, що колишній чоловік старшої сестри Кайлі Кім Кардашьян закрутив роман з Іриною Шейк.

Читайте LITE в Google News
стильмодамодельКайли Дженнер