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Вогонь: Надя Дорофєєва з червоними губами і в напівпрозорому комбінезоні завела фанатів пристрасним фото

Новость на русском → Неділя 10 січня 2021 12:47
Вогонь: Надя Дорофєєва з червоними губами і в напівпрозорому комбінезоні завела фанатів пристрасним фото Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Українська співачка Надя Дорофєєва в 2020-му році завершила кар'єру в групі "Время и Стекло" і почала сольну кар'єру. Також співачка вирішила, що готова ділитися своїм досвідом з новим поколінням музикантів: Дорофєєва стала наставником проекту "Голосу країни", 1+1.

Зараз Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом проводять час на Балі: шанувальники дочекалися улюбленої рубрики від співачки - nude mood , як вона сама висловилася. В купальнику, шортах, в різноманітних викликають позах на мотоциклі, мопеді, пляжі, очам фанатів є де розгулятися.

Так вийшло і цього разу: співачка вирішила порадувати своїх фанатів, повідомивши їм, що її нове відео на пісню gorit набрало 15 мільйонів переглядів.

В честь такого приводу-свята Дорофєєва запостила знімок - кадр з кліпу: вона стоїть в пікантній позі в напівпрозорому комбінезоні, яскраво-червоні губи і відкритий рот - мабуть, Дорофєєва вирішила завести своїх шанувальників не на жарт.

Вогонь: Надя Дорофєєва з червоними губами і в напівпрозорому комбінезоні завела фанатів пристрасним фотоНадя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Фанати привітали свою улюблену співачку з її новим рекордом і засипали її компліментами.

Кому такого фото здасться мало, можна продовжити відео, яким Дорофєєва підірвала своїх шанувальників: співачка танцює в спокусливому вбранні з палаючими нігтями. Прохання не повторювати в домашніх умовах.

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Новини України Новини шоу-бізнесу певец Надя Дорофеєва
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