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Вогонь вогнів! Слава Камінська показала все у ванній і подражнила "апетитним" фото з басейну

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 12:35
Вогонь вогнів! Слава Камінська показала все у ванній і подражнила "апетитним" фото з басейну Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська після успішного старту сольної кар'єри вирішила відзначити вихід дебютного треку релаксом подалі від метушливого Києва. Співачка полетіла з друзями спочатку до Єгипту, а потім влаштувала собі діджитал-детокс на кылька днів в Карпатах разом з хорошою компанією. Повернувшись додому, вона вирішила подражнити шанувальників відвертими гарячими кадрами.

Зірка запостила в Instagram-акаунті горчий ролик з нарізки зі своїми оголеними фото у ванні, а також звабливий кадр в червоному купальнику з величезним апетитним бургером.

У відео співачка завбачливо закрила інтимні частини тіла, але шанувальники зуміли розгледіти, що співачка сфотографована ню. Чорно-білі кадри під новий трек Слави "911" виглядали дуже атмосферно. Ролик був знятий у форматі TikTok з несподіваною кінцівкою.

А ось на гарячому фото артистка з'явилася в червоному купальнику з сітчастою вставкою і шнурівкою і соковитим гамбургером в руці, а також баночкою солодкої газованої води.

Вогонь вогнів! Слава Камінська показала все у ванній і подражнила &quot;апетитним&quot; фото з басейну

Слава розбурхала мережу гарячим фото з басейну (фото: instagram.com/babaslavka)

Вона попросила прихильників порадити захоплюючий серіал і повідомила, що ніколи не захоплювалася цим кіножанром, але зараз їй хочеться спробувати щось нове.

Фани навперебій почали рекомендувати улюблені багатосерійні фільми і не упустили можливості залишити компліменти для виконавиці.

  • Шикарно
  • Ідеальна
  • Вогонь вогнів
  • Фотка супер. Спека
  • Клас
  • Красуня ще та, і ні крапельки не сумнівайся в собі

Нагадаємо, що раніше Слава Камиинская повеселила зізнанням про цінне придбання.

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