Виявилося більше спільного: Джамала поділилася несподіваним одкровенням про танці і партнера на "Танці з зірками 2021"

У неділю, 19 вересня, прогримів третій прямий ефір проекту "Танці з зірками 2012", присвячений легенді зі світовим ім'ям Григорію Чапкісу, якого не стало цього літа. Також в рамках випуску всі учасники поділилися особистими історіями про рік, що кардинально змінив їх життя і долю. Одна із зіркових претенденток на перемогу, Джамала, розповіла на паркеті історію свего кримсько-татарського народу під знакову для неї пісню 1944 і станцювала в національному костюмі танець хайтарма.

На сторінці в Instagram вона поділилася особистими відкриттями і одкровеннями, які прийшли до неї під час участі в найтанцювальнішому проекті країни.

"Ви знаєте, тільки коли я по-справжньому почала займатися танцями, зрозуміла, що насправді у них більше спільного з співом, ніж мені здавалося. Про вокал кажуть: важливо, щоб були співочі очі. Так і з танцями. Якщо людина відчуває зміст і музику - вона танцює очима", - поділилася спостереженнями зірка.

Вона уточнила, що говорить про свого партнера Антона Нестерко. "Він не просто відмінно рухається, зверніть увагу, він завжди танцює очима", - зробила акцент на важливу деталь співачка.

Також артистка поділилася деякими фактами про національний кримсько-татарському танці хайтарма. Вона виконала номер під свою знакову пісню "1944", з якою перемогла на "Євробаченні 2016". Зірка не тільки танцювала, а й співала, що значно ускладнило її завдання.

Джамала і Антон грунтовно підготувалися до особливого знакового номеру (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Особливий номер без єдиного дотику, подвійне хвилювання через рух, спів і ритм-7/8 в розмірі 4/4, щастя знайомити вас з традиціями мого народу", - зізналася вона.

Джамала одночасно співала і танцювала під час номера на пісню "1944" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Варто зазначити, то третій ефір був присвячений року, який змінив життя кажого з учасників проекту. Так, Джамала назвала таким доленосним періодом перемогу на "Євробачення 2016" з піснею, яка відображала всю трагедію її рідного народу і стала особливо особистою для артистки, адже стосувалася безпосередньо і її сім'ї, яка постраждала від депортації кримських татар.

Вона зізналася, що неодноразово ділилася передісторією композиції, але промовчала про один факт, який готова озвучити.

Джамала показала архівне сімейне фото своєї прабабусі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"У моєї прабабусі було п'ятеро дітей. Наймолодша дочка Сусана, яка не витримала двотижневого шляху в товарному вагоні по дорозі в Середню Азію під час депортації. І четверо синів, яких прабабуся виростила, поставила на ноги. І всім їм-Айяру, Сейяру, Айдеру, Ісмету— вдалося повернутися на батьківщину в Крим. Серед них - мій рідний дідусь Айяр. Наскільки ж сильна любов і відданість рідним краям, не втомлююся цьому дивуватися кожен раз!" - розповіла особисту історію співачка.