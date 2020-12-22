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Океан любові: Катя Осадча зворушила до сліз рідкісними фото з батьками

Новость на русском → Україна, Вівторок 22 грудня 2020 19:33
Океан любові: Катя Осадча зворушила до сліз рідкісними фото з батьками Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча часто постить кадри з особистого життя. Ведуча показує свої будні з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим, а також синочком Іваном. Але цього разу головними героями її блогу стали батьки. Фото з татом і мамою - справжня рідкість в її блозі. І привід показати їх своїм фоловерам знайшовся більш ніж гідний. Батьки зоряної телеведучої відзначили річницю весілля.

Океан любові: Катя Осадча зворушила до сліз рідкісними фото з батькамиОкеан любові: Катя Осадча зворушила до сліз рідкісними фото з батькамиОкеан любові: Катя Осадча зворушила до сліз рідкісними фото з батькамиОкеан любові: Катя Осадча зворушила до сліз рідкісними фото з батькамиОкеан любові: Катя Осадча зворушила до сліз рідкісними фото з батькамиКатя Осадча з батьками (фото: instagram.com/kosadcha)

"40 років разом! Рубінове весілля. Двоє дітей, двоє онуків і океан любові. Мама і Тато крутий приклад для нас усіх, як зберегти любов, повагу і відносини крізь роки", - написала зірка на честь такої неординарної події.

На знімках у своєму Instagram Катя позує разом з батьками в ресторані, куди сім'я вирушила відзначати знаменну дату. Від своїх фоловерів Осадча та її сім'я отримали масу приємних коментарів. Тут відзначилися і багато зірок шоу-бізнесу.

"Щирі вітання прекрасним батькам з такою знаменною подією! Це щастя!", - приєдналася до привітань у мережі Ольга Сумська. "Неймовірний приклад! Гірко!", - написала своє привітання Маша Єфросініна. "Які гарні... Так тримати", - не втрималася від теплих слів і Катя Бужинська.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча показала, який подарунок підготували синові.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча Юрій Горбунов ведущая
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