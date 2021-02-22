Олег Винник йде в політику, Меган Маркл і принц Гаррі більше не герцоги: топ гучних новин тижня

Олег Винник заявив про намір піти у політику

Популярний співак Олег Винник заявив про рішення спробувати свої сили в політиці. До таких думок він прийшов від усвідомлення, що в країні немає гідних політиків. "Думки приходять, так. Вони почали приходити, коли мені пішли пропозиції зайнятися політикою. Мені не подобається одна річ, коли тебе хочуть купити. Так, треба це зробити і задуматися", - розмірковує співак.

Також він розповів, чому не їздить з гастролями до Росії. На думку артиста, навіть розмови про це він вважає несерйозними. "Я не можу дозволити собі речі, ті, які для мене болючі, але не тільки мені болючі, вони всім болючі", - сказав співак.

Олег Винник має намір піти в політику (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Голос країни" здивував несподіваним дуетом

Сестри Завальські, які відомі українським слухачам як група "Алібі", вирішили повернутися на сцену. Свій новий проект The Alibi Sisters дівчата представили на вокальному шоу "Голос країни". Примітно, що наставникам шоу не вдалося впізнати їх вокал. Одна Надя Дорофєєва сказала, що голос їй дуже знайомий, і дуже здивувалася, повернувшись до сцени. Дівчатам запропонували залишитися і взяти участь у проекті, але вони відмовилися. Завальські не хочуть займати місце перспективних молодих артистів, але зізналися, що повернутися на сцену було дуже приємно.

Дует Alibi Sisters на сцені (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Меган Маркл і принца Гаррі позбавили привілеїв

Меган Маркл, яка чекає другу дитину, і її чоловік принц Гаррі знову стали головними зірками мережі. Королева Великобританії Єлизавета II днями позбавила їх королівських привілеїв та обов'язків, а також титулів герцогів Сассекських. Про рішення було заявлено на сайті Букінгемського палацу. Королева прийшла до висновку, що "відійшовши від роботи королівської сім'ї, неможливо продовжувати виконувати обов'язки, пов'язані з життям державної служби". При цьому вони назавжди залишаться "улюбленими членами сім'ї". Так що Меган Маркл і принц Гаррі втратили почесні військові звання і королівське заступництво. Також вони не зможуть займатися патронажем благодійних організацій.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Кім Кардашьян офіційно розлучається з Каньє Уестом

Про те, що Кім Кардашян і Каньє Уест розходяться, стало відомо вже давно. Але оскільки ніхто зі знаменитостей не робив офіційних заяв, шанувальники не втрачали надію на примирення пари. І хоча близькі до оточення екс-подружжя люди стверджували, що шансів мало, багато хто вірив в чудо. Але тепер, схоже, чекати нічого: пара офіційно подала на розлучення.

Перший крок зробила 40-річна Кім. Телезірка попросила про спільну юридичну та фізичну опіку над їх чотирма дітьми, і 43-річний Уест зобов'язався виконувати свої батьківські обов'язки. Також вони легко владнали і майнові питання, не відступаючи від умов шлюбного договору. У пресі вважається, що більш важко розлучення переживає Каньє, хоча Кім також явно не в кращій формі, судячи за деяких її постів в особистому блозі.

Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)