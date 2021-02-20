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Єлизавета II остаточно позбавила Меган Маркл і принца Гаррі всіх королівських привілеїв

Новость на русском → Лондон, Субота 20 лютого 2021 10:21
Єлизавета II остаточно позбавила Меган Маркл і принца Гаррі всіх королівських привілеїв Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Королева Великої Британії Єлизавета II позбавила принца Гаррі та Меган Маркл, яка чекає народження другої дитини, королівських привілеїв і обов'язків, пов'язаних з життям державної служби, а також титули герцогів Сассекських.

Про таке рішення монарха йдеться в заяві на сайті Букінгемського палацу.

Зазначається, що раніше Гаррі і Маркл підтвердили королеві своє рішення про складання повноважень, про що подружжя вперше заявило взимку 2020-го, і отримали рік на роздуми.

"Після розмов з герцогом королева написала, що підтверджує, що, відійшовши від роботи королівської сім'ї, неможливо продовжувати виконувати обов'язки та обов'язки, пов'язані з життям державної служби", - розповіли в Палаці.

Крім того, почесні військові звання і королівське заступництво герцога і герцогині будуть повернуті Єлизаветі II, і пізніше перерозподілені між іншими членами королівської сім'ї.

Таким чином подружжя також не зможе займатися патронажем благодійних організацій.

При цьому наголошується, що Гаррі і Меган Маркл, які переїхали до Америки, залишаються "дуже улюбленими членами сім'ї", хоча їх рішення про зречення і було сприйнято з сумом.

Єлизавета II остаточно позбавила Меган Маркл і принца Гаррі всіх королівських привілеїв

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Раніше ми розповідали про те, когда, де і кого народить Меган Маркл, а також називали ймовірне ім'я дитини.

Нагадаємо, що 9 лютого Єлизавета II вдев'яте стала прабабусею - її онука принцеса Євгенія народила первістка, який, до речі, не отримає титулу.

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