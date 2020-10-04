Олега Винника дискваліфікували з Танців з зірками

Олег Винник не буде брати участь у продовженні Танців з зірками 2020

Олег Винник разом зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко захворів коронавірусом. Через хворобу пара пропустила вже другий ефір танцювального шоу, і за правилами проєкту її дискваліфікували.

Популярний український співак подякував всім телеглядачам, учасникам шоу, а також суддям. Він зазначив, що повністю згоден з правилами танцювального проєкту та побажав усім удачі.

Крім того, Олег Винник віддав всі свої сьогоднішні голоси іншій учасниці проєкту – Ользі Фреймут, яка танцює разом з Іллею Падзина.

Варто зазначити, що Олег Винник та Олена Шоптенко – це не єдина танцювальна пара, яка заразилася коронавірусною інфекцією під час своєї участі в "Танцях з зірками". COVID-19 змусив дистанційно танцювати Ольгу Фреймут і Іллю Падзина, а також Дарину Петрожицьку та Ігоря Гелуненко.

Але у Винника та Шоптенко важча форма хвороби. Співак також розповів про те, що лікарі заборонили йому танцювати і він погано себе почуває.

Що стосується Олени Шоптенко, то у неї теж важко протікає хвороба. Танцівниця розповіла про те, що вона втратила нюх і смак. При цьому спочатку вона думала, що втратила смак і нюх через те, що запшикала в ніс судинозвужувальні ліки.

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