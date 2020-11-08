Ольга Фреймут висловилася про стан після короновируса: переживаю ще більше

Ольга Фреймут не так давно перенесла COVID 19. Хвороба "застала" її під час участі в шоу "Танці з зірками 2020" і ведучій навіть довелося пропустити два студійних ефіру. Але вона продовжувала репетирувати з партнером Іллею Падзіна на самоізоляції і показувати танцювальні номери у запису. Ведуча покинула проект у десятому прямому ефірі, але не шкодує про участь. Так, у програмі "Валерій Вечірній" на YouTube Ольга розповіла, як на ній відбилася хвороба.

Ведуча зазначає, що боялась заразитися. Більше того, дивлячись з чоловіком хроніки з Китаю, їй кзалось, що епідемія десь далеко і не торкнеться українців.

"Хвороба страшна, вона вимотує, дуже емоційно впливає", - зізналася ведуча.

Ольга Фреймут важко перенесла коронавірус (фото: instagram.com/freimutolia)

Також Ольга зазначила, що почала більше берегтися і менше наражати себе на небезпеку повторного зараження, адже десь чула, що під другого разу коронавірус переноситься набагато гірше.

"Ця історія не закінчиться ніколи, ми адаптуємося до неї. Я сподіваюся на британських вчених. Я після ковіду ще більше переживаю, в масках ходжу, нікуди не виходжу в людні місця – я побоююся людей", – зазначила вона.

Ольга Фреймут згадала, як перехворіла коронавірусом

Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут зізналася, що попалася в тенета аферистів і розповіла цікаву історію про похід в ресторан на день народження сестри.