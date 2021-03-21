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Ольга Сумська розкрила правду про участь чоловіка в "Голосі країни": могла зателефонувати Віннику

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 17:33
Ольга Сумська розкрила правду про участь чоловіка в "Голосі країни": могла зателефонувати Віннику Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Lite

Відома українська актриса Ольга Сумська зізналася, що саме вона вмовила чоловіка Віталія Борисюка спробувати свої сили в шоу "Голос країни 11" і прийти на "сліпі прослуховування".

Подробицями участі коханого у вокальному проекті вона поділилася в програмі "Світське життя".

"Кажу: "Якщо не зараз, то ніколи", - поділилася артистка.

Катя Осадча уточнила у кінозірки, чи дзвонила вона зірковому тренеру Олегу Віннику, щоб "замовити слівце" за чоловіка.

"Могла, але я цього не зробила. Ще не дійшла до того, щоб дзвонити Олегу. Це було б непорядно і неблагородно", - сказала Сумська.

Ольга Сумська розкрила правду про участь чоловіка в &quot;Голосі країни&quot;: могла зателефонувати Віннику

На "Голосі країни 11" до Віталія Борисюку розвернувся Олег Винник (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Крім того, Ольга зізналася, що не хвилюється, що після шоу у коханого збільшиться армія прихильниць, адже вона впевнена в їх почуттях.

"До речі, коли він вперше з'явився на "Голосі", жінки підходили до нього, навіть якщо я поруч стояла, вони не звертали на мене уваги і починалося. Звичайно, я ризикую, але це буде випробування на витривалість і на справжність почуттів", - зазначила актриса.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська висловилася про життя і роботу старшої дочки Антоніни Паперної в Росії. Дівчина заміжня за російським актором і ростить з ним двох дітей.

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