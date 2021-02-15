На "Голосі країни" виступив чоловік Ольги Сумської з проникливою піснею італійською

У неділю, 14 лютого, на шоу "Голосі країни" виступив чоловік української актриси театру і кіно Ольги Сумської Віталій Борисюк. Він виконав пісню "Per Te" Josh Groban на сліпих прослуховуваннях.

Професійний актор підкорив суддів виконанням композиції італійською. Пісню він присвятив своїй дружині Ользі. Віталій розповів, що саме дружина надихнула його виступити на популярному шоу і спробувати свої сили в ролі співака.

"Голос – це авантюра. Моя дружина Ольга Сумська підвела мене на цю нову подорож. Вона моя основна натхненниця взагалі та в музичній творчості. Я дякую Богові, що в моєму житті з'явилася гарна жінка. Вона для мене номер один", – заявив Борисюк.

До Віталія розвернувся тільки суддя Олег Винник. Відповідно актор пішов саме до нього в команду.

Віталій Борисюк виступив на шоу "Голос країни"

Українці під відео прокоментували виступ Віталія Борисюка.