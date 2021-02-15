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На "Голосі країни" виступив чоловік Ольги Сумської з проникливою піснею італійською

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 09:17
На "Голосі країни" виступив чоловік Ольги Сумської з проникливою піснею італійською Віталій Борисюк виступив на "Голосі країни" (фото: facebook.com.goloskrainy)
Автор: Людмила Жукова

У неділю, 14 лютого, на шоу "Голосі країни" виступив чоловік української актриси театру і кіно Ольги Сумської Віталій Борисюк. Він виконав пісню "Per Te" Josh Groban на сліпих прослуховуваннях.

Професійний актор підкорив суддів виконанням композиції італійською. Пісню він присвятив своїй дружині Ользі. Віталій розповів, що саме дружина надихнула його виступити на популярному шоу і спробувати свої сили в ролі співака.

"Голос – це авантюра. Моя дружина Ольга Сумська підвела мене на цю нову подорож. Вона моя основна натхненниця взагалі та в музичній творчості. Я дякую Богові, що в моєму житті з'явилася гарна жінка. Вона для мене номер один", – заявив Борисюк.

До Віталія розвернувся тільки суддя Олег Винник. Відповідно актор пішов саме до нього в команду.

Віталій Борисюк виступив на шоу "Голос країни"

Українці під відео прокоментували виступ Віталія Борисюка.

  • Класичний голос, бархатний. Молодець. Бажаю, щоб він увійшов у фінал.
  • До мурашок, як дехто пише, дуже далеко. Голос є, але нічого спеціального та яскравого нема.
  • Заспівав не дуже. Цю пісню необхідно виконувати або геніально, чи не виконувати!
  • Неймовірно, не знала, що він так круто співає.
  • Нехай закидають мене тапками, але сезон якийсь нудний. Буквально пару учасників зачепили самобутністю і талантом. Інші - масовка посередня. І занадто багато фольку. Занадто.

Як ми писали раніше, Надія Мейхер вразила своїм виступом, але мережа обурюється.

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