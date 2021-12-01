Оля Полякова та DZIDZIO розчулили піснею про щасливих людей (відео)
Оля Полякова та DZIDZIO показали відео на спільну зворушливу пісню "Щасливі люди", яка стала саундтреком новорічної сімейної комедії "Зірки за обміном", що 1 січня 2022 року стартує у кінотеатрах.
Автором слів та музики став Михайло Хома, але цікаво, що вперше ця пісня прозвучала на великому сольному концерті саме Полякової.
"Ще на початку зйомок до мене підійшов режисер фільму і сказав, що потрібен саундтрек. Я попросив описати фільм одним реченням. Коли почув про що воно, то мені все зійшлося. Люди часто забувають, що вони щасливі. А в нашій пісні, як і в щасті, все найголовніше - у простоті", - коментує Михайло.
Оля Полякова і DZIDZIO
DZIDZIO стверджує, що з Олею вони "працювали легко, гарно, натхненно, співали, записували на студії і дивилися одне одному в очі".
"Зробили пісню щирою, справжньою, щоб вона потрапила і нам, і слухачам прямісінько в серце. Сподіваюся, вона буде нагадувати всім, що вони - щасливі люди на землі", - додає Хома.
Про що фільм "Зірки за обміном"
У цій картині виконавці зіграли головні ролі зірок шоу-бізнесу - яскраву Полю Малякову та рішучого Фому Михайловського.
За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені несподіваним чином опинившись у тілах один одного, намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.
Окрім Полякової та Хоми у фільмі знялися Олег Волощенко, Сергій Либа, Дмитро Вівчарюк, Марія Пустова, Роман Халаїмов, Наталя Сумська, Юрій Горбунов, Jerry Heil та інші.
Чим окрім зйомок у фільмах займається Полякова сьогодні?
Вже скоро на MEGOGO вийде кулінарне шоу з Поляковою - "Королева кухні".
Головна його особливість полягає у тому, що разом з Олею на кухні будуть готувати люди різних професій: як зірки і блогери, так і касир, сексолог, психолог та інші.
Шоу складатиметься з 10 кулінарних епізодів у легкому розважальному форматі.
Полякова вестиме кулінарне шоу
Але і це ще не все.
Адже Полякова нещодавно випустила книгу "неШкідливі поради дорослої дівчинки", яка транслює філософію співачки: яскравої, неординарної особистості з шаленою харизмою, сміливими поглядами та енергією, що буквально збиває з ніг.
Книга складається з чотирьох розділів, які висвітлюють ключові етапи життя артистки: як вона стала тією Олею Поляковою, яку сьогодні знають і люблять мільйони людей.
Полякова випустила свою книгу "неШкідливі поради дорослої дівчинки"
У розділі "Хід королеви" Оля розповідає, як знайти своє покликання та здобути внутрішню свободу.
Розділ "Яжемать" присвячений тому, як бути найкращою мамою без шкоди для свого життя.
У "Мислеформах" Полякова ділиться рекомендаціями, як зробити так, щоб всесвіт чув тебе і відгукувався.
А глава "Офігенно гарна" містить секрети краси та здоров'я від співачки.
При цьому сама Оля не претендує на істину в останній інстанції і не збирається нав'язувати нікому свою думку.
"Я не психоаналітик, не гуру і не коуч - їх і так забагато розлучилося останнім часом. Я всього лише жінка, яка дещо зрозуміла про це життя та його закони. Або не зрозуміла... Я можу помилятися, можу повторюватися, можу сама собі суперечити, мене може заносити на поворотах, але я чесна і поблажлива сама до себе", - коментує новоспечена письменниця.
Полякова випустила свою книгу "неШкідливі поради дорослої дівчинки"
І це ще не кінець.
Так, вже скоро Полякова з'явиться у якості зіркового тренера нового сезону музичного проєкту "Голос країни" на 1+1.
Співачка каже, що звертатиме увагу в першу чергу на голос, його унікальну тембральну окрасу, а також харизму співаків, і наголошує: набиратиме у свою команду людей с прицілом на майбутнє продюсування.
Оля Полякова (фото: прес-служба 1+1)
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зачарувала рідкісними фото з чоловіком і доньками.