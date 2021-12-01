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Оля Полякова та DZIDZIO розчулили піснею про щасливих людей (відео)

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Середа 01 грудня 2021 17:01
Оля Полякова та DZIDZIO розчулили піснею про щасливих людей (відео) Оля Полякова і DZIDZIO (колаж Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Оля Полякова та DZIDZIO показали відео на спільну зворушливу пісню "Щасливі люди", яка стала саундтреком новорічної сімейної комедії "Зірки за обміном", що 1 січня 2022 року стартує у кінотеатрах.

Автором слів та музики став Михайло Хома, але цікаво, що вперше ця пісня прозвучала на великому сольному концерті саме Полякової.

"Ще на початку зйомок до мене підійшов режисер фільму і сказав, що потрібен саундтрек. Я попросив описати фільм одним реченням. Коли почув про що воно, то мені все зійшлося. Люди часто забувають, що вони щасливі. А в нашій пісні, як і в щасті, все найголовніше - у простоті", - коментує Михайло.

Оля Полякова та DZIDZIO розчулили піснею про щасливих людей (відео)

Оля Полякова і DZIDZIO

DZIDZIO стверджує, що з Олею вони "працювали легко, гарно, натхненно, співали, записували на студії і дивилися одне одному в очі".

"Зробили пісню щирою, справжньою, щоб вона потрапила і нам, і слухачам прямісінько в серце. Сподіваюся, вона буде нагадувати всім, що вони - щасливі люди на землі", - додає Хома.

Про що фільм "Зірки за обміном"

У цій картині виконавці зіграли головні ролі зірок шоу-бізнесу - яскраву Полю Малякову та рішучого Фому Михайловського.

За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені несподіваним чином опинившись у тілах один одного, намагаються повернути свої життя назад, але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

Окрім Полякової та Хоми у фільмі знялися Олег Волощенко, Сергій Либа, Дмитро Вівчарюк, Марія Пустова, Роман Халаїмов, Наталя Сумська, Юрій Горбунов, Jerry Heil та інші.

Чим окрім зйомок у фільмах займається Полякова сьогодні?

Вже скоро на MEGOGO вийде кулінарне шоу з Поляковою - "Королева кухні".

Головна його особливість полягає у тому, що разом з Олею на кухні будуть готувати люди різних професій: як зірки і блогери, так і касир, сексолог, психолог та інші.

Шоу складатиметься з 10 кулінарних епізодів у легкому розважальному форматі.

Оля Полякова та DZIDZIO розчулили піснею про щасливих людей (відео)

Полякова вестиме кулінарне шоу

Але і це ще не все.

Адже Полякова нещодавно випустила книгу "неШкідливі поради дорослої дівчинки", яка транслює філософію співачки: яскравої, неординарної особистості з шаленою харизмою, сміливими поглядами та енергією, що буквально збиває з ніг.

Книга складається з чотирьох розділів, які висвітлюють ключові етапи життя артистки: як вона стала тією Олею Поляковою, яку сьогодні знають і люблять мільйони людей.

Оля Полякова та DZIDZIO розчулили піснею про щасливих людей (відео)

Полякова випустила свою книгу "неШкідливі поради дорослої дівчинки"

У розділі "Хід королеви" Оля розповідає, як знайти своє покликання та здобути внутрішню свободу.

Розділ "Яжемать" присвячений тому, як бути найкращою мамою без шкоди для свого життя.

У "Мислеформах" Полякова ділиться рекомендаціями, як зробити так, щоб всесвіт чув тебе і відгукувався.

А глава "Офігенно гарна" містить секрети краси та здоров'я від співачки.

При цьому сама Оля не претендує на істину в останній інстанції і не збирається нав'язувати нікому свою думку.

"Я не психоаналітик, не гуру і не коуч - їх і так забагато розлучилося останнім часом. Я всього лише жінка, яка дещо зрозуміла про це життя та його закони. Або не зрозуміла... Я можу помилятися, можу повторюватися, можу сама собі суперечити, мене може заносити на поворотах, але я чесна і поблажлива сама до себе", - коментує новоспечена письменниця.

Оля Полякова та DZIDZIO розчулили піснею про щасливих людей (відео)

Полякова випустила свою книгу "неШкідливі поради дорослої дівчинки"

І це ще не кінець.

Так, вже скоро Полякова з'явиться у якості зіркового тренера нового сезону музичного проєкту "Голос країни" на 1+1.

Співачка каже, що звертатиме увагу в першу чергу на голос, його унікальну тембральну окрасу, а також харизму співаків, і наголошує: набиратиме у свою команду людей с прицілом на майбутнє продюсування.

Оля Полякова та DZIDZIO розчулили піснею про щасливих людей (відео)

Оля Полякова (фото: прес-служба 1+1)

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зачарувала рідкісними фото з чоловіком і доньками.

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Оля Полякова
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